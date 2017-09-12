Aylardır süren iPhone 8, iPhone X, iPhone 7S, vs. dedikoduları en sonunda bu akşam saatlerinde nihayete eriyor. Apple‘ın yaklaşık iki hafta önce duyurusunu gerçekleştirdiği 12 Eylül etkinliği bu akşam Türkiye saatiyle 20:00’de başlıyor. Apple etkinliği çeşitli kanallar üzerinden canlı yayın ile takipçilere ulaştıracak. Ancak izlemeyecek durumda olanlar için de Teknoblog’da, bu sayfa üzerinden önemli duyuruları, tanıtımları, gelişmeleri canlı aktarım yoluyla size ulaştıracağız.

Ayrıca Twitter üzerinden de @teknoblog140 hesabını takip ederek önemli duyurulara ulaşabilirsiniz. Buna ek olarak etkinlik süresince akan haberler de en hızlı şekilde Teknoblog.com ana sayfasına ve bağlı olan sosyal medya hesaplarına düşecek.

Güncellemeler otomatik olarak yüklenmektedir. Lütfen sayfayı yenilemeyiniz.