Çizim uygulamaları geliştiren Astro HQ, geçtiğimiz ay yayınladığı bir videoyla uygulamalarında kullanabileceği ilginç bir çözümü ortaya koymuştu. iPad’in ön kamerasını bir tuşa dönüştüren Astro, kameraya dokunarak ekran üzerinde bir şeylerin aktive edilmesini mümkün hâle getirmişti. Söz konusu çözüm ekranda yer açmak için makul bir yol gibi görünse de, Apple iPad kamerasının tuş olarak kullanılmasına sıcak bakmıyor.

Astro’dan yapılan açıklamada, kamerayı buton olarak kullanan bir uygulama için App Store’a yapılan başvurunun reddedildiği belirtildi. Apple’ın red gerekçesi olarak talimatların ihlâlini gösterdiği ifade edildi.

Apple reddine gerekçe olarak talimatlarındaki bir bölümün altını çizdi. Şirketin talimatlarında uygulamaların standart buton ve bileşenlerin işlevlerinin değiştirilemeyeceği açıkça belirtiliyor. Yerel arayüz unsurları da değiştirilemeyecek noktalar arasında gösteriliyor.

Apple iPad kamerasının işlevinin değiştirilmesinden rahatsız oldu

Astro’nun uygulaması Astropad, bir tuşun fonksiyonunda keskin bir değişiklik yapmıyor. Ancak Apple iPad kamerasının işlevinin değiştirilmesinden yeterince rahatsız olmuş gibi görünüyor. App Store ile ilgili talimatları konusunda bir hayli katı olan Apple, bu politikasından taviz vereceğe benzemiyor.