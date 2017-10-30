AMD Ryzen dizüstü işlemcileriyle Intel ile rekabete yeni boyut getiriyor

AMD en sonunda dizüstü bilgisayarlara yeni nesil işlemcilerle geri dönüyor ve Intel’in karşısına bu alanda da dikiliyor. AMD’nin bu yılın başlarında tanıttığı Ryzen mikro mimarisini temel alarak geliştirilen yeni nesil dizüstü bilgisayar işlemcileri şu an için ortalama 15 vatlık güç tüketim sınırına sahip. Aynı zamanda sadece 14 milimetre kalınlığa sahip dizüstü bilgisayarlara sığabiliyor.

Bu demek oluyor ki, AMD Ryzen dizüstü bilgisayar işlemcilerini Razer veya MSI gibi üreticilerin oyun bilgisayarlarında göremeyeceğiz. Aynı zamanda Chromebook veya MacBook gibi ince gövdeli bilgisayarlarda da görmek mümkün olmayacak. Bunun yerine AMD, yeni Ryzen mobil işlemcilerini başlangıçta üç dizüstü bilgisayar modelinde sunuyor. Bunlar; 41 cm. HP Envy x360, 38 cm. Acer Swift 3 ve 33 cm. Lenovo Ideapad 720s olarak sıralanıyor. Bu modellerin daha önceki versiyonlarıyla hemen hemen aynı fiyat seviyesinden piyasaya girmesi bekleniyor.

AMD bu işlemcilere sahip olan dizüstü bilgisayarların, Intel tabanlı rakiplerine göre daha hızlı olacağını iddia ediyor. Bu sadece AMD’nin Ryzen mikro mimarisini kullanmasıyla ilgili değil, aynı zamanda en son nesil video grafik kartlarındaki Vega mimarisini kullanmasıyla da bağlantılı. Diğer bir deyişle AMD, her Intel işlemcide bulunan türde entegre grafik çözümü sunuyor. Böylelikle oyun dizüstü bilgisayarları veya üst sınıf iş istasyonlarında olduğu gibi ayrı bir grafik kartına gerek duyulmuyor.

AMD, CPU ve GPU’ları bir arada üreten tek dizüstü bilgisayar işlemci üreticisi olmanın verdiği eşsiz bilgi ve tecrübeden yararlanarak bu hızlı işlemcileri ürettiğini söylüyor. Üç boyutlu işleme ve düzenleme odaklı iş gücünü ölçmek için kullanılan Cinebench R15 adlı sentetik benchmark testinde, yeni AMD Ryzen 7 2700u, 719 puan alırken, yepyeni Intel Core i7-8550U 498 puan kaydetti. Yedinci nesil Intel Core i7-7500U ise 325 puan aldı.

Yüksek kaliteli DirectX 12 oyunlarının performansı konusunda fikir sahibi olmayı sağlayan bir sentetik benchmark olan 3DMark Time Spy’da ise Ryzen 7 2700u 915 gibi yüksek bir puan aldı. Böylelikle Intel Core i7-7500U ve Nvidia GeForce 950M ikilisinden oluşan bir paketle aynı seviyede puan elde etti. Üstelik bu puan, entegre grafik işlemci birimine sahip olan Intel Core i7-8550U ve 7500U’ya göre iki kat daha hızlı olduğunu da gösteriyor.

Bu benchmark test sonuçları, AMD’nin yeni dizüstü bilgisayar işlemcilerinin güç veya fiyat gereksinimleri olmaksızın ayrık grafik kartı performansı bekleyenler için uygun seçenek olacağını gösteriyor. Tabii ki, tüm bu sonuçların AMD tarafından verildiğini, tüm ayarların AMD laboratuvarlarında yapılan kontrollerle belirlendiğini ve bu şekilde sonuçların elde edildiğini belirtmek gerekiyor. Yeni Ryzen dizüstü bilgisayar yongalarının gerçek hayattaki sonuçları için bağımsız siteleri veya kuruluşları beklemek gerekiyor.

AMD başlangıçta dizüstü bilgisayarlara özel iki yonga çıkarıyor. Bunlardan ilki olan AMD Ryzen 7 2700u’da 4 çekirdek ve 10 adet CU birimi (bunu grafik işlemcileri için çekirdek gibi düşünebilirsiniz) içeriyor. AMD Ryzen 5 2500U’da ise 4 çekirdek ve 8 CU bulunuyor. Bu yongalar aralarında Netflix’in de bulunduğu büyük içerik sağlayıcılarından 4K içerik oynatmayı destekliyor. Aynı zamanda AMD’nin Nvidia’nın G-Sync sistemine karşı çıkardığı Freesync teknolojisine sahip monitörler de destekleniyor.

AMD bu yongaların hızından dolayı bekleme moduna da daha hızlı döneceğini, bunun da hem Intel’in hem de daha eski nesil AMD APU’larına göre daha iyi pil ömrü sunacağını umuyor.

Intel’in dizüstü bilgisayar alanında uzun zamandır ciddi bir rakibi bulunmuyor. Eğer AMD’nin hız tarafındaki iddiaları boş değilse, en sonunda bu alanda biraz rekabet görmemiz mümkün olacak. Tabii ki, bundan da tüketiciler kârlı çıkacaktır.