Kısa süre önce tanıtılan Amazon Kindle Oasis, havalı yeni özellikleriyle dikkat çekmişti. Suya dayanıklılık göze çarpan ilk özellik olsa da, Audible desteği de ön plana çıkan yeniliklerden biri olmuştu.

Audible desteği sayesinde uyumlu bir Bluetooth kulaklığa veya hoparlöre sahip olanlar, kitapları sesli olarak da dinleme fırsatını yakalıyor. Amazon söz konusu özelliği giriş seviyesindeki Kindle modellerinde de sunmaya hazırlanıyor.

Kindle’ın ürün sayfasında Audible desteğinin önümüzdeki haftalarda aktif hâle geleceği bilgisi yer alıyor. Şirketin bu desteği sunmak için de Oasis’tekine benzer bir yapı oluşturması muhtemel görünüyor. Cihazda hoparlör bulunmadığı için kullanıcıların elektronik kitap okuyucularını Bluetooth üzerinden bir kulaklık veya hoparlörle eşleştirmeleri gerekiyor. Sayfada özelliğin yakında yayınlanacak bir güncellemeyle aktif hâle geleceği bilgisi de yer alıyor.

Amazon Kindle modellerinin tamamına Audible desteği getirmeyecek

Ne var ki, söz konusu destek sadece Oasis ve giriş seviyesi Kindle modelleriyle sınırlı kalacak gibi görünüyor. Amazon Kindle’ın Paperwhite ve Voyage modellerinin de Audible desteği alacağına dair bir ibare görülmüyor. Amazon’un sesli kitap şirketi Audible’ın da sahibi olduğunu düşününce Kindle ve Audible arasında bu tarz bir entegrasyon kurulması kulağa çok şaşırtıcı gelmiyor.