Amazon Alexa dijital asistan teknolojisini giyilebilir ürünlerde kullanmak için harekete geçmiş gibi görünüyor. Gelen haberlere göre, bu yolculukta şirketin ilk tercihi bir akıllı gözlük olacak. Standart bir gözlüğe benzeyeceği söylenen cihazın kemik iletim teknolojisine sahip olacağı ve bu sayede kullanıcıların Alexa’yı kulaklığa veya konvansiyonel hoparlörlere ihtiyaç kalmadan duyabileceği söyleniyor.

Akıllı gözlükte bir kamera veya ekran bulunması ise pek olası görünmüyor. Projeyi, Google Glass’ın da temellerini atan ve 2014’te Amazon’a katılan Babak Parviz’in yürüttüğü söyleniyor.

The Financial Times’ın haberine göre, Amazon aynı zamanda bir ev güvenlik kamerası üzerinde çalışıyor. Söz konusu cihazın, Echo serisinden farklı bir yerde konumlanacağı belirtiliyor. Amazon Alexa teknolojisini taşıyan en yeni ev güvenlik kameraları Echo Look ve Echo Show’u birkaç ay önce tanıtmıştı. Echo Look, ilk sızıntılara kıyasla daha fazla özellik taşımasıyla dikkat çekmişti.

Amazon Alexa tabanlı yeni ürünlerinden en az birini yıl bitmeden tanıtabilir

Amazon’un Alexa tabanlı yeni ürünlerinden en az bir tanesini yıl bitmeden tanıtabileceği söyleniyor. Şirketin yeni ürünlerle birlikte mevcut Echo serisinde güncellemeye gitmesi de muhtemel görünüyor. Orijinal Amazon Echo hoparlör, neredeyse tanıtıldığı günden beri değişim geçirmemiş durumda. Ürünün stoklardan çekilmiş olması da değişim beklentisini artırıyor.