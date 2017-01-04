Sony 2016 yılında önceki yıllara göre biraz daha farklı bir strateji izledi. Yılın ilk yarısını Xperia X’in başrolünde olduğu orta segmentin etrafında salınan Android telefonlarıyla geçiren şirket, 2016’nın ikinci yarısında ise Xperia XZ’yi tanıttı. Yıl sonuna doğru Türkiye’de de satışa sunulan bu Android telefon, teknik özellikler bakımından LG, Samsung gibi rakiplerinin amiral gemisi telefonlarının bir kademe altında gibi görünse de, üst sınıf Android telefon hissini fazlasıyla yaşatmasını beceriyor. Birkaç haftadır deneyimlediğimiz bu Sony Android telefonuyla ilgili detayları Xperia XZ inceleme yazısında bulabilirsiniz.

Xperia XZ inceleme: Video İnceleme

Xperia XZ inceleme: Tasarım

Xperia XZ’nin artık sonlanan Xperia Z ve yeni oluşturulan Xperia X’in tasarım çizgilerinin buluştuğu bir cihaz olduğu söylenebilir. Z serisinin ilk üyeleri dikdörtgen şekilli, oldukça şık görünen cihazlardı, ancak ele alındığında biraz daha büyük ve kalın oldukları hissini veriyordu. Daha sonra çıkan Xperia Z3, Z5 gibi telefonlarla tasarım biraz daha yumuşatılmış, daha çekici cihazlar ortaya konulmuştu. Xperia XZ ile birlikte şıklık ve yumuşaklık yönünde adımlar atılmaya devam ediliyor. Bu sefer telefonun arka yüzü tamamen metalden oluşurken kenarları plastik, önü de 2.5D kavisli cam kaplıyor. Bu üç malzeme oldukça pürüzsüz ve kesintisiz şekilde buluşuyor, bu da telefona sağlamlık hissini fazlasıyla kazandırıyor.

Xperia Z3 ve Z5 gibi telefonların arka yüzeyleri de önleri gibi camla kaplıydı. Bu da telefonların elle tutulurken kayıp düşme riskini artırıyordu. Metal kullanımı sayesinde tasarıma biraz daha pratiklik kazandırılıyor, telefonu kullanması biraz daha kolay hâle geliyor. Buna ek olarak telefonun kenarlarının da hafif kavisli yapıda olması telefonun tutuşunu daha rahat hâle getiriyor.

Xperia XZ’nin ön yüzünde yer alan 5.2 inç ekranın uzun kenarlarını saran çerçevenin kalınlığı epey düşük. Ekran boyutunun nispeten düşük olmasına bir de bu faktörü ekleyin. Sonuç olarak telefonun ergonomik katsayısı artmış oluyor. Ekranın üst ve alt bölümünde yine öne bakan stereo hoparlörler mevcut. Üst bölümde 13 megapiksel çözünürlüklü kamerayı görüyoruz. Alt kenarda USB-C portu ve mikrofon yer alıyor. Sağ kenara baktığımızda yine Sony’nin daha önceki telefonlarından alıştığımız, pek de pratik olmayan tuş dizilimini görüyoruz. Alttan yukarı doğru sıraladığımızda kamera, ses ve güç butonları sıralanıyor. Güç butonuna parmak izi okuyucusu entegre edilmiş. Parmak izi okuyucusu gayet hızlı şekilde çalışıyor ve telefonu elle tutarken kullanması epey pratik sayılır. Yine de, parmak izi okuyucusunun iPhone 7 veya Samsung Galaxy S7 gibi önde yer aldığı telefonlardaki rahatlığı sağlamadığını söylemeliyiz.

Telefonun sağ tarafında nanoSIM ve microSD kart yuvalarını bir arada barındıran tepsi yer alıyor. Bu tepsiyi yerinden çıkarmak için sivri uçlu bir cismin gerekmiyor olması güzel. Ancak SIM veya bellek kartı değişikliği yaptığınızda tepsiyi yuvasına tamamen oturttuğunuzdan, kapağı sıkı şekilde kapattığınızdan emin olmalısınız. Çünkü Sony Xperia XZ de suya ve toza dayanıklı bir telefon. Telefonu dayanıklılığı IP68 sertifikasıyla belgeleniyor. Yani bu telefon 1 metre derinlikteki suda yarım saat boyunca hiçbir şey olmadan durabiliyor. Xperia XZ havuz veya deniz altı fotoğraf ya da videoları çekmek için ideal görünüyor. Bununla birlikte sağanak yağış altında da kullanmanız, sıvı dökülde endişelenmeden silip kullanmaya devam etmeniz mümkün oluyor. SIM kart tepsisini iyi şekilde yerleştirmediğiniz takdirde telefonun su alması söz konusu olabilir.

Xperia XZ’nin arka yüzüne baktığımızda sol üst köşede 23 megapiksel çözünürlüklü kamerayı ve onun hemen altına yerleştirilmiş LED flaş, lazer otomatik odak sensörü ve RGB sensörünü görüyoruz. Kamera bölümünde bunlara daha detaylı şekilde değineceğiz. Xperia logosu da arkada dikkat çeken bir başka unsur. Bu arada telefonun arkası metalden yapılmış olduğu için, Sony NFC alıcısını telefonun önüne, ahize hoparlörünün soluna taşımış. Telefonun herhangi bir çıkarılan parçası olmadığı için pili de sabit.

SONY XPERIA XZ 1 of 39

Xperia XZ inceleme: Donanım, Performans ve Pil

Sony canlı renklere sahip LCD ekranlar üretme konusunda oldukça deneyimli ve bu deneyimini Xperia XZ’ye de taşıyor. Telefonun ekranı hem kullanıcı arayüzündeki öğeleri, hem çekilen fotoğraf ve videoları hem de YouTube veya Netflix gibi ortamlardan izlenene videoları oldukça canlı ve keskin şekilde gösteriyor. Üstelik Sony sunmuş olduğu X-Reality Engine teknolojisi sayesinde fotoğraf ve videoların daha canlı ve gerçekçi görünmesine de katkıda bulunuyor. Ekran ayarları içinden ulaşılabilen renk ve beyaz dengesi ayarlarıyla görsel zevkiniz için en uygun görüntü ayarını yakalayabilirsiniz.

Canlı, parlak ve net bir ekranın dışında Sony, Xperia XZ için çok büyük ve yüksek çözünürlüklü ekranın gerekli olmayacağını düşünmüş. 5.2 inç büyüklüğe sahip olan ekran Quad HD yerine 1920 x 1080 Full HD çözünürlükle yetiniyor. Ekranın büyüklüğünü dikkate aldığımızda 1080p’nin gayet yeterli olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ekranın görüş açıları da oldukça iyi seviyede.

Sony Xperia XZ’de Snapdragon 820 işlemci yer alıyor. Qualcomm’un 2016’nın ilk yarısına özel Android telefonlara özel olarak sunduğu işlemci olarak nitelendirebileceğimiz bu işlemci işini iyi şekilde yapıyor. Dört çekirdekli olmasına rağmen Kyro çekirdekler hem güç hem de verimlilik açısından işlerini oldukça iyi şekilde yapıyor. Çekirdeklerden ikisi 2.15 GHz, diğerleri 1.6 GHz çekirdek frekanslarına sahip. Bir takım yüksek performanslı işler, diğerleri ise düşük yoğunluklu, günlük işler için optimize edilmiş.

Xperia XZ genel olarak iyi bir performans sunuyor. Kullanıcı arayüzünde pürüzsüz gezinti imkanı sunuyor, web sayfalarında hızlı ve zahmetsiz şekilde dolaşmayı sağlıyor, yüksek çözünürlüklü videoları da takılma olmadan oynatıyor. Yüksek profilli oyunlarda bile Xperia XZ gayet düzgün ve yüksek kaliteli bir performans sağlıyor. Bazen telefonun arkasında, işlemcinin olduğu bölgenin hızlı şekilde ısındığını gözlemlesek de, ısınma konusunda herhangi bir şikayetimiz olmadı. 3 GB RAM de bu telefon için fazlasıyla yeterli oluyor, çoklu görev performansının optimum düzeyde izlemesini sağlıyor. 32 GB dahili hafıza da genel olarak ihtiyaçları karşılıyor.

Sony Xperia XZ’de yer alan 2900 mAh kapasiteli pilin bu boyutlarda bir telefon için gayet yeterli olduğunu söyleyebiliriz. Sony’nin 2 güne varan çalışma ömrü vaadi bu telefon içinde geçerli ve genel olarak ortalama yoğunluktaki kullanımla bu süreye epey yaklaşmak mümkün oluyor. İçinde oyun oynama, Netflix veya YouTube’da video izleme, internette gezinme, fotoğraf veya video çekmek gibi daha yoğun işlerin bulunduğu bir kullanım senaryosunda da sabahtan akşama bir günü rahatlıkla çıkaracaktır.

Sony’nin Stamina ve Ultra Stamina modları yine mevcut. Pilin az kaldığı durumlarda bu iki moddan bir tanesini devreye alarak kalan pili daha idareli şekilde kullanabilirsiniz. Özellikle Ultra Stamina modu, telefonun sadece telefon, müzik oynatıcı, kamera gibi temel fonksiyonlarına erişim imkanı sağlıyor, mobil veri ve Wi-Fi’yi tamamen kapatarak onu sıradan bir cep telefonuna dönüştürüyor. Ancak bunun karşılığında kalan pilden en yüksek verimi almayı sağlıyor.

Xperia XZ, USB-C portu üzerinden şarj ediliyor. Snapdragon 820 işlemci barındırmasına rağmen Qualcomm’un Quick Charge 3.0 hızlı şarj teknolojisi yok. Ancak Sony’nin Qnovo adını taşıyan akıllı şarj teknolojisi mevcut. Bu sayede pilin şarj sırasında korunması sağlanıyor ki, sağlıklı pil, uzun süre boyunca daha yüksek kapasitede dolma ve kullanım imkanı sunma anlamına geliyor.

Xperia X’i ön yüzünde yer alan çift hoparlörlü yerleşimin bir benzerini Xperia XZ’de de görüyoruz. Bu şekilde yapılan yerleşim telefonun kullanımı sırasında stereo etkisinin daha fazla hissedilmesini sağlıyor. Hoparlörlerin ses kalitesi de hiç fena sayılmaz. Akıllı telefon standartlarının üstünde bir ses şiddeti mevcut. Bununla birlikte sesin dolgunluğunun iPhone 7 gibi diğer çift hoparlörlü telefonlarla aynı seviyede olmadığını belirtmek gerekiyor.

Xperia XZ inceleme: Yazılım

Sony Xperia XZ Android 6.0 Marshmallow ile yüklü olarak sunulmuştu. Ancak aralık ayında Android 7.0 Nougat güncellemesi geldi. Böylelikle Xperia XZ sahipleri Android’de sunulan en son yeniliklerle tanışma fırsatı buldu. Aslında Marshmallow ile yüklüyken bile Xperia XZ gayet düzgün ve kullanışlı bir deneyim sunuyordu. Daha önce Xperia X’ten bildiğimiz, sadeleştirilmiş, buna rağmen Xperia arayüzünün köklerini kaybetmemiş özelleştirilmiş kullanıcı arayüzü cihazı rahat şekilde kullanmayı sağlıyor. Xperia’ya özel duvar kağıtları, farklı renk gruplarının kullanıldığı temalar, özel uygulama ikonları, yüklenen uygulamalara hızlı şekilde ulaşmaya ve ayrıca yüklü olan uygulamalar içinde hızlı arama yapmaya yarayan özel uygulama arama ekranı Xperia XZ’de de mevcut.

Nougat’ın gelişiyle birlikte ekranda aynı anda iki uygulamayı bölünmüş pencerelerde kullanma, bildirimleri engelleme ve sessize alma işlemlerini doğrudan bildirimler üzerinden gerçekleştirme, yine bildirimler üzerinden hızlı aksiyon alma gibi yenilikler Xperia XZ sahipleri tarafından da deneyimlenebiliyor. Çoklu görev ekranında uygulamalardan çıkma işlemi de Nougat güncellemesiyle birlikte daha pratik hâle getiriliyor. Ayrıca bir Nougat yeniliği olarak, son iki uygulama arasında kare şeklindeki çoklu grev tuşuna art arda iki kez tıklatarak geçiş yapmak mümkün oluyor.

Bunun dışında Sony’nin daha önceki telefonlarında yüklü olarak sunduğu Lifelog, Movie Creator, Çizim, Xperia Lounge, AVG Protection gibi birçok uygulama Xperia XZ’de de yüklü olarak geliyor. Google’ın Gmail, Haritalar, YouTube gibi uygulamalarının da buna ekleyin. Ayrıca yukarıda sözünü ettiğimiz uygulama arama ekranına eklenen uygulama tavsiyeleri sayesinde Xperia XZ’nize yükleyebileceğiniz farklı uygulama ve oyunların kolaylıkla bulabilirsiniz.

Xperia XZ inceleme: Kamera

Sony Xperia XZ’de de 23 megapiksel çözünürlüklü bir arka kamera mevcut. Ancak Sony bunun yepyeni bir kamera olduğunun altını çiziyor. 24 mm, f/2.0 lens gibi başlıca özelliklere sahip olan bu kamera, geçmişte özellikler bakımından oldukça zengin olup, söz konusu gerçek hayat performansı olduğunda biraz hayal kırıklığı yaratan Sony amiral gemisi telefon kameralarından farklı bir sonuç ortaya koymayı hedefliyor.

Xperia XZ bunun için bazı yardımcılardan da destek alıyor. Bu telefonla birlikte ilk kez gördüğümüz lazer otomatik odak, daha önce gördüğümüz hibrit otomatik odaklama sistemine ekleniyor. Böylelikle Xperia XZ seleflerine göre biraz daha hızlı şekilde netleme yapıyor. Bunun yanı sıra öngörü bazlı odaklama sistemi yine mevcut. Bu da hareketli nesnelerin daha net şekilde fotoğraflanmasını sağlıyor. RGB sensörü ise ortam renginin algılanmasını ve beyaz dengesinin buna göre ayarlanmasını sağlıyor. Sonuç olarak Xperia XZ ile gerçekten de renk doğruluğu oldukça yüksek fotoğraflar çekiliyor.

Zaten Xperia XZ’nin arka kamerasının fark yarattığı esas nokta da burası oluyor. XZ ile çekilen fotoğraflar renk canlılığı ve doğruluğu bakımından fazlasıyla memnun edici. İster telefonun canlı renkler sunan ekranından, isterseniz TV veya bilgisayar ekranından bakın, çekeceğiniz fotoğrafların canlılığı sizi etkileyecektir. Ayrıca gece çekimlerinde de görüntü kalitesinin biraz daha iyileştirildiğini, gürültü etkisinin azaltıldığını söyleyebiliriz.

Bunun dışında ister gece, ister gündüz vakti çekim yapın, XZ ile çektiğiniz fotoğraflara yakınlaştırma yaptığınızda detaylarda azalmayı fark edeceksiniz. Sony, keskin fotoğraflar elde etmek amacıyla fotoğrafların üstünde yazılımla fazla şekilde oynuyor. Bu da fotoğrafların detaylarından kayıplar verilmesine neden oluyor. Telefonla çektiğiniz bir fotoğraf normal görünümde oldukça keskin olabilir, ancak yakınlaştırdıkça nesnelerin sınırlarının bir hayli bulanık olduğunu, detayların kaybolduğunu fark edeceksiniz.

SONY XPERIA XZ İLE ÇEKİLEN FOTOĞRAFLAR 1 of 52

XZ’nin arka kamerası optik görüntü sabitleyicisine sahip değil. Ancak Sony, SteadyShot adlı yazılım tabanlı teknolojisiyle titreşim etkisini azaltma yoluna gidiyor. Bunda başarısız olduğu da pek söylenemez, ancak sonuçların OIS özellikli kameraların gerisinde olduğunu da kabul etmek gerekiyor.

Kamera uygulaması bir yılı aşkın zamandır çıkan Sony Xperia Android telefonlarında gördüğümüz standart kamera uygulaması. Sağ kenarda fotoğraf ve video çekim tuşları, sol kenarda ise kullanmasını zor bulduğumuz mod değiştirme düğmesi yer alıyor. Tüm ayarların ortam koşullarına göre otomatik olarak yapıldığı Süper otomatik mod ile 8 megapiksel çözünürlükte, 16:9 fotoğraflar elde edebilirsiniz. Tam çözünürlük ve farklı en-boy oranı için Elle moduna geçiş yapmalısınız. Buradan beyaz dengesi, pozlama telafisi gibi ayarları da düzenlemeniz mümkün. Kamera uygulamaları yine mevcut ve buradan eğlenceli işler çıkarmanızı sağlayacak araçlara erişebilirsiniz.

Söz konusu kamera uygulamaları arasında 4K video da var. Sony, bu özelliği standart kameradan bağımsız bir özellikmiş gibi sunmaya devam ediyor. 4K çekimi sırasında odaklama veya sabit görüntü yakalama işlemi yapılamıyor. Video modunun varsayılan çekim kalitesi ise en fazla 1080p olarak ayarlanabiliyor. İsteğe göre 30 fps veya 60 fps kullanabilirsiniz. Video çekimleri genel olarak iyi, elektronik görüntü sabitleme sistemi dengeleme işini iyi yapıyor. Ortamın ses kaydı da iyi, ancak rüzgarlı bir ortamda çekim yaparken uğultu sesi epey fazla geliyor.

Önde de 13 megapiksel çözünürlüklü bir selfie kamerası bulunuyor. Bu açıdan özellikle Çinli telefon üreticilerinin çıkardığı telefonlara rakip olmayı başarıyor. Ön kamera işini oldukça iyi yapıyor, oldukça yüksek detaylı, parlak ve canlı renklere sahip selfie fotoğrafların çekilmesini sağlıyor. Ayrıca el hareketiyle çekim modu da mevcut. Bu sayede telefonu bir yere sabitledikten sonra elinizle deklanşörün uzaktan tetiklenmesini sağlayabilirsiniz. Ön kamerayla Full HD video çekiminin de yapılabildiğini belirtelim.

Xperia XZ inceleme: Sonuç

Sony Xperia XZ, Japon şirketin geçen yıl izlediği akıllı telefon stratejisi düşünüldüğünde şaşırtmayan bir hamle. Sony, rakipleriyle nicelik bazında rekabet etmek yerine niteliklere odaklanmayı tercih ediyor. Xperia XZ’nin tasarım, malzeme kalitesi, ekran, yazılım, performans, pil gibi birçok unsur bakımından tatmin edici olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bununla birlikte kamera tarafında da daha eski Sony Xperia telefonlarına göre önemli adımların atıldığını belirtmek gerekiyor. Günümüzde çekilen fotoğrafların çoğunlukla Facebook, Twitter gibi ortamlarda paylaşıldığını ya da bulut depolama alanlarında saklandığını, bunlara çoğunlukla tam görünümde bakılıp yakınlaştırma yapılmadığını düşünecek olursak, Kamera bölümünde sözünü ettiğimiz hususların çok da önemi yok. Kameraların da Xperia XZ sahiplerini yeteri kadar memnun edeceğini söyleyebiliriz.

Xperia XZ fiyat bakımından Samsung, LG, HTC gibi rakiplerin amiral gemilerinin pek de gerisinde kalmıyor. Ancak 50 TL’nin bile hesabını yeri geldiğinde yapanlar, gereksiz yere harcama yapmak istemeyenler, her şeye rağmen üst sınıf bir Android telefonlar isteyenler için Xperia XZ makul bir seçim olabilir.