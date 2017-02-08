Sony, saniyede 1000 kare hızında, 1080p ağır çekim video kaydı yapabilen yeni akıllı telefon kamerası sensörünü gösterdi. 3 katmanlı bu yeni CMOS sensör sektörde bir ilk olma özelliğini taşıyor. Rakiplerine göre sekiz kat daha hızlı şekilde ağır çekim video kaydı yapabiliyor, bunu yaparken odak düzlem bozulmasını da en düşük düzeyde tutuyor.

Sensör, saniyenin 120’de biri sürede 19.3 megapiksel görüntü çekimi gerçekleştirebiliyor. Sony, yüksek kapasiteli DRAM ve analog video işaretlerini dijital işaretlere çevirmek için kullanılan, devre kısmındaki dört katmanlı yapı sayesinde bunun diğer yongalardan dört kat daha hızlı olduğunun altını çiziyor.

Anlayacağınız, bu sensör şu an var olan tüm akıllı telefon kameralarını arkasında bırakıyor. iPhone 7 ve Google Pixel de 1080p kalitesinde ağır çekim yapabiliyor, ancak bunu saniyede 120 kare hızda gerçekleştirebiliyor. Bu açıdan Sony’nin en yeni sensöründen epey geride görünüyor. Hatta 1000fps ile, saniyede 960 kare hızında ağır çekim yapabilen Sony RX 100 V bile geride bırakılıyor.

Apple ve Google’ın her ikisi de cihazlarında Sony kamera sensörleri kullanıyor. Diğer birçok bilinir akıllı telefon üreticisini de bu listeye ekleyebiliriz. Bu demek oluyor ki, gelecek birkaç yıl içinde satın alacağınız akıllı telefonlar ile etkileyici ağır çekim videolar kaydetmeniz mümkün olabilir. Umarız 32 GB kapasiteli telefonlar o zamanlar geldiğinde geçmişte kalır, çünkü 1000 fps’de Full HD video kaydı epey alan kaplayacaktır.