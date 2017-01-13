Popüler özellikleri Facebook tarafından teker teker kopyalanan Snapchat, kendini yenilemeye devam ediyor. Servis, sohbet başlatmayı kolaylaştıracak yeni versiyonunun dağıtımına bugün itibarıyla başlıyor. İlk olarak Android‘de küçük bir kullanıcı grubuyla buluşan güncelleme, arama çubuğunu uygulamadaki her ekranda sabit hâle getiriyor. Snapchat arkadaş aramayı ve sohbet başlatmayı kolaylaştıran bu arama çubuğunun yanı sıra, kullanıcılara Bitmoji ikonları üzerinden profillerine ulaşma imkanını veriyor.

Yeni arama çubuğunun öncelikli amacı olarak, uygulamanın herhangi bir yerinden arkadaşlarla sohbet başlatabilmek ön plana çıkıyor. Arama yapıldığında ekranda en çok sohbet edilen arkadaşların ikonlarıyla gösterildiği bir “hızlı sohbet” menüsü beliriyor. Sonuçlar aranan kişilerin bilgilerini gösteren kartlar halinde listeleniyor.

Aranan kişi bulunduğunda karta dokunarak sohbet başlatılabiliyor. Eğer o kişi o gün herkese açık bir hikaye paylaştıysa, kart üzerindeki küçük resme dokunarak hikaye görüntülenebiliyor. Karta uzun süre basıldığında ise o kişinin profilini görmek mümkün oluyor.

Yeni arama özelliği, yayıncılar tarafından hazırlanan ve herkese açık olan “Hikayemiz” bölümündeki içeriklere ulaşmayı da sağlayacak. Hikayemiz’de yapılan değişiklikle kullanıcıların diledikleri yerde ve diledikleri zamanda hikayelere katkıda bulunması mümkün hâle geliyor. Daha önce kullanıcılar coğrafi konumlarına veya belli konulara göre “Hikayemiz” içindeki hikayelere katkıda bulunabiliyordu. Artık kullanıcılar için böyle bir sınırlama olmayacak. Ancak Snapchat’in editörleri değerlendirdikten sonra içerik hikayeye eklenebilecek.

Yeni arama özelliğinin markalar, işletmeler ve Snapchat’te kendi kitlesini oluşturmayı isteyen kişiler için oldukça yararlı olacağı düşünülüyor. Arama çubuğunun uygulamanın her yerinden erişilir olması önemli bir kolaylık olsa da, Snapchat’in ilgi çekici bazı kullanıcıların hikayelerini öne çıkarmaması bir eksiklik olarak göze çarpıyor.

Snapchat arkadaş bulmayı ve sohbet başlatmayı kolaylaştırarak bir tercih yansıtıyor olabilir

Snapchat’in arkadaş bulmayı ve sohbet bulmayı kolaylaştırması, servisin “gençlerin mesajlaşma aracı” olmaktan dolayı mutlu olduğunun bir göstergesi olabilir. Güncellemenin yakında iOS ve Android’de tüm kullanıcılara ulaştırılması bekleniyor.