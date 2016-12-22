Snapchat, Çin’de resmen yasaklanmış servisler arasında yer alıyor. Ancak Snapchat’in sahibi olan Snap Inc. ülkenin teknoloji ve üretim merkezi Shenzhen’deki varlığını artırmayı sürdürüyor. CNN’de yer alan habere göre, şirketin Shenzhen’deki ofisinde Spectacles için Ar-Ge çalışmaları yapılacak. Snap’in hali hazırdaki tek donanım ürünü olan Spectacles gözlükler, Çin’de üretiliyor.

Şirketin Shenzhen’deki ofisinde şu anda 20 kişi çalışıyor. Ancak WeChat’te paylaşılan iş ilanları, Snapchat geliştiricisinin Çin’deki kadrosunu genişletmeyi planladığını gösteriyor. Şirket, ülkedeki ilk ana mühendislik ekibini kurmaya hazırlanıyor.

Snap, Çin’deki kadrosunu genişletirken yolu ülkenin prestijli şirketlerinden geçenleri bünyesine katmayı planlıyor. Eski Alibaba, Baidu ve Tencent çalışanlarının Snapchat geliştiricisinin radarına girdiği söyleniyor. Bu şirketlerden biri olan Alibaba’nın geçtiğimiz yıl Snapchat’e 200 milyon dolar yatırım yaptığı iddia edilmişti. Şirketin Shenzhen’deki müstakbel çalışanlarına yüksek kâr payı ve gelecekte ABD’ye taşınma gibi imkanlar vadettiği söyleniyor.

Snap Inc. yerel trendlerin küresel pazara etkisini daha iyi ölçebilir

Şirket, Shenzhen’e biraz daha yerleşerek Spectacles gözlük üretimi konusunda gaza biraz daha yüklenebilir. Buna ek olarak, Snapchat’in geliştiricisi Çin’deki ofisi sayesinde yerel trendlerin küresel pazarlara etkisini daha iyi ölçebilecek. Snapchat Çin’de engelli olsa da, ülke dışına açılmak isteyen şirketlerle kurulabilecek reklam bağlantılarının da Snapchat’e ekstra gelir getirebileceği belirtiliyor.