Nvidia Shield TV kutusunun yeni versiyonunu CES 2017’de gözler önüne çıkardı. Yeni modelde tasarım üzerinde pek büyük değişiklikler yapılmıyor. 4K HDR video desteği, yeni versiyonun getirdikleri arasında ön plana çıkıyor. Kutusundan uzaktan kumanda ve oyun kumandasıyla birlikte çıkacak olan yeni Shield TV, 199.99 dolar karşılığında ön siparişe sunuldu. Nvidia, yeni oyun ve multimedya kutusunun sevkiyatına ocak ayında başlayacak.

Nvidia’dan yapılan açıklamaya göre, yeni Shield TV piyasadaki rakiplerinden üç kat daha hızlı bir performans sergiliyor. Android TV platformuyla çalışan yeni Shield TV ile Netflix, Google Play Filmler ve Vudu gibi platformlardaki 4K içeriklere erişilebiliyor. Amazon Video desteği ise 4K HDR içerikleri izlemeyi mümkün kılıyor. Nvidia’dan yapılan açıklamaya göre, mevcut Shield TV kutuları da ocak ayında yayınlanacak güncellemeyle yeni kutulardaki özelliklere sahip olacak.

Yeni Shield TV’nin dikkat çekici özellikleri sadece 4K içerik desteğiyle sınırlı kalmıyor. Google Assistant desteği de Shield TV’nin sesli olarak verilen komutları algılamasını sağlıyor. Kutudan bağımsız satılacak olan Nvidia Spot isimli mikrofon, evin herhangi bir yerine koyulabilecek ve bu sayede Shield TV sesli olarak verilen komutları algılayabilecek. Google Assistant, Shield TV dışındaki Android TV’lere ve set üstü kutulara da giriş yapacak.

Yeni Nvidia Shield TV ile binlerce oyun oynanabiliyor

Shield TV ilk günden bu yana bir çevrim içi video kutusundan daha gelişmiş bir ürün olarak konumlanmıştı. Yeni versiyon da bu yaklaşımı sürdürüyor. Nvidia Shield TV yeni versiyonuyla aralarında Watch Dogs 2, Assassin’s Creed Syndicate ve For Honor’un da bulunduğu çok sayıda oyunu destekliyor. Nvidia tarafından Play Store’a eklenen Steam uygulaması da 4K HDR çözünürlükte oyun keyfi yaşamayı mümkün kılıyor.