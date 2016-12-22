Google kısa bir süre önce sürücüsüz otomobil birimini Waymo adını verdiği yeni şirketinin çatısı altında yürüteceğini açıklamıştı. Bu duyurunun üzerinden kısa bir süre geçmesine rağmen, Google ve Waymo’nun çatı şirketi Alphabet, otomotiv sektörünün önemli oyuncularıyla flörte başlamış durumda.

Honda bir açıklamayla Waymo’nun otonom sürüş donanımını araçlarına entegre etmek için görüşmelere başladığını duyurdu.

Görüşmeler henüz ilk safhalarında. Ancak Honda’nın süreci hızlandırmak için Waymo’ya modifiye edilmiş otomobiller teklif ettiği gelen haberler arasında yer alıyor.

Honda Google ile görüşmesine rağmen kendi çalışmalarını rafa kaldırmıyor

Honda Google tarafından geliştirilen otonom sürüş teknolojisinden yararlanmak istese de, kendi çalışmalarından da vazgeçmiyor. Şirket, 2020’de sürücüsüz otomobilini yollara çıkarma hedefi doğrultusunda bir süredir çeşitli çalışmalar yapıyordu. Bu çalışmaların süreceğini açıklayan Honda, sadece farklı teknik yaklaşımları da görmek istediğinin altını çizdi.

İki şirket arasındaki görüşmelerin bir anlaşmayla sonuçlanacağı konusunda garanti vermek mümkün değil. Dolayısıyla birkaç yıl içinde Waymo teknolojisini taşıyan bir Civic’in yollara çıkması pek mümkün görünmüyor. Daha önce Fiat Chrysler ile güçlerini birleştiren Google, Honda ile de anlaşması durumunda otonom sürüş pazarındaki etkinliğini iyiden iyiye artırabilir.