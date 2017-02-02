Samsung’un uygun fiyatlı Galaxy J serisi telefonları, satışa sunulduğu ülkelerde kayda değer bir ilgiyle karşılanıyor. J7, söz konusu seri içinde üst segmenti temsil ediyor. Galaxy J7 2017 modeliyle ne zaman gün yüzüne çıkacak bilinmese de, internete sızanlar bu tarihin fazla uzak olmadığını düşündürüyor.

Paylaştığı sızıntılardaki yüksek isabet oranıyla tanınan duyumcu Evan Blass, yeni Galaxy J7’nin GFXBench tarafından gerçekleştirilen benchmark testinin sonuçlarını gösteren bir ekran görüntüsünü paylaştı.

Buna göre, yeni Galaxy J7’de Samsung’un kendi üretimi olan sekiz çekirdekli Exynos 7870 işlemci bulunacak. Bu işlemciye 2 GB RAM ve 16 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor.

Galaxy J7 2017 5.5 inç ekrana sahip olacak

Benchmark testi sonuçları, 2017 model Samsung Galaxy J7’de 720 piksel çözünürlüklü 5.5 inç ekran bulunacağını gösteriyor. 8 megapiksel arka kameraya 5 megapiksel ön kameranın eşlik etmesi bekleniyor. Telefonun kutusundan Android 7.0 Nougat ile çıkacağı belirtilse de, raflardaki yerini ne zaman alacağı konusunda bilgi verilmedi.