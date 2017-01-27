Facebook geçtiğimiz yılın haziran ayında Google Photos’dan ve Apple‘ın iOS 10’daki Fotoğraflar uygulamasından esinlenmiş gibi görünen Slideshow özelliğini hayata geçirmişti. İlk olarak iOS’te kullanıcılarla buluşan bu özellik, akıllı telefonun film rulosundaki fotoğraflardan otomatik olarak slayt gösterileri hazırlıyor ve kullanıcılara üzerinde düzenleme de yaparak bu videoları paylaşma imkanı sağlıyor. Facebook Slideshow Android cihazlarda da kullanıma sunuluyor.

Android Police’in haberine göre, Facebook yeni özelliğinin Android cihazlara dağıtımını yavaş biçimde gerçekleştiriyor. Dolayısıyla henüz Haber Kaynağının üst kısmında otomatik olarak hazırlanmış bu videolarla karşılaşmayan kullanıcıların biraz daha sabırlı olması gerekiyor.

Android cihaz sahiplerinin elinde Slideshow özelliğinin kendilerine gelip gelmediğini kontrol etmek için bir şans daha bulunuyor. Durum güncelleme ekranında etiketleme ve his/eylem seçenekleri arasında turuncu bir kamera ikonu yer alıyorsa Slideshow özelliğinden yararlanmak mümkün hâle geliyor.

Facebook Slideshow Android üzerinde nasıl işleyecek bilinmiyor

Slideshow, iOS’te son 24 saat içinde çekilen en az 5 fotoğrafı alarak bir video oluşturuyor. Özelliğin Android’de nasıl bir çerçeve içinde işleyeceği şimdilik bilinmiyor. Paylaşılan ilk ekran görüntüleri, kullanıcıların kendi videolarını hazırlayabileceğini de gösteriyor.