Facebook’un tüm yazıları beyaz zemin üzerine siyah harflerle göstermesi kimilerine sıkıcı geliyor olabilir. Bu renksizlik, sosyal paylaşım sitesi ve gençlerin arasına mesafe girmesindeki faktörlerden biri olarak da değerlendirilebilir. Ancak bu durum sounda değişiyor.

Bundan böyle Facebook durumları renkli arka planlarla paylaşılabilecek. Sosyal paylaşım sitesi, böylelikle yeni yıl kutlama mesajlarını biraz daha canlı hâle getirmek için de basit ve kullanışlı bir yol sunmuş oluyor.

Durum güncellemelerinde arka plan rengini değiştirmek için “Aklında neler var?” sorusunun da bulunduğu alana dokunmak ve yazmaya başlamak gerekiyor. Yazmaya başlandığında kutunun alt kısmında bir renk paleti seçeneği beliriyor. Paletten arzu edilen renk seçildiğinde işlem tamamlanmış oluyor.

Facebook durumları ilk etapta sadece Android‘de renklendirilebiliyor

Şu an için sadece Android kullanıcıları Facebook durumlarını renklendirebiliyor. Ancak bu renkli paylaşımları tüm Facebook kullanıcıları görebiliyor. Özellik, bu hafta itibarıyla dünya genelinde tüm Facebook kullanıcılarına dağıtılacak.