Analiz şirketi Gartner’ın öngörülerine göre, Apple akıllı cihaz sevkiyatında Microsoft’u geride bırakacak. iOS ve OS X işletim sistemli cihazlar ile Windows işletim sistemli cihazları karşılaştıran araştırmaya göre, Apple 2017 sonu itibarıyla sevkiyat konusunda Microsoft’un önüne geçecek. Cupertino merkezli şirketin 2019’a kadar bu konumunu koruması bekleniyor.

Gartner’ın öngörülerine göre, Apple 2017’yi Microsoft’tan 18 milyon daha fazla akıllı cihaz sevkiyatı gerçekleştirerek tamamlayacak. 2019’da ise bu rakam 28 milyona çıkacak.

Apple akıllı cihaz pazarında Google ile daha büyük rekabet içinde

Ancak Apple’ın işletim sistemi pazarındaki öncelikli rakibi olarak Google’ın mobil platformu Android ön plana çıkıyor. 2016’da sevkiyatı gerçekleştirilen 2.3 milyar cihazın sadece yüzde 11.2’lik kısmında Windows işletim sistemi bulunuyordu. Android ise hem Windows’a hem de Apple’ın işletim sistemlerine büyük bir üstünlük sağlıyor.

Gartner, 2017’de akıllı cihaz pazarının daha yatay bir seyir izlemesini öngörüyor. Şirket, endüstrinin yeniden çıkışa geçmesi için 2018’i işaret ediyor.