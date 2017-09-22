Asus ZenFone 4 serisinin Avrupa lansmanını gerçekleştirirken ZenUI 4.0 kullanıcı arayüzüne de değindi. ZenUI 4.0 ile birlikte ZenFone serisi telefonlara yepyeni, sade ve ferah bir kullanım deneyimi geliyor.

Asus’un Android telefonları yüklü gelen birçok üçüncü taraf uygulama nedeniyle hep eleştirilmişti. Bunun yanı sıra gereksiz kullanıcı arayüzü unsurları da kullanımı epey zorlaştırıyordu. ZenUI 4.0 ile birlikte ön yüklü gelen uygulamaların çoğu kaldırılıyor, sadece Facebook, Messenger ve Instagram gibi, hemen her kullanıcının ihtiyaç duyacağı düşünülen üç uygulama yüklü olarak sunuluyor.

ZenUI 4.0’ın bir başka özelliği de bir uygulamayı klonlayarak aynı anda birden fazla kullanıcı hesabını kullanmaya izin vermesi. Böylelikle çift SIM kartlı ZenFone 4 serisi modellerinde, iki farklı telefon numarasına kayıtlı iki farklı WhatsApp hesabını aynı anda, WhatsApp uygulamasının kopyasını çıkararak kullanmak mümkün olacak.

Uygulama ikonlarının köşeleri yuvarlatılırken; ayarlar, bildirim tepsisi, hızlı ayarlar gibi bölümlerde de sadeleştirmeler yapılıyor. Asus’un belirttiğine göre uygulamalar da yeni ZenUI 4 kullancı arayüzünde daha hızlı şekilde çalışacak.

ZenFone 4’te Zen UI 4.0 ve Android 7.1.1 Nougat yüklü olarak geliyor. Asus, lansman sırasında ZenFone 4 serisi telefonlarda Android Oreo güncellemesini sunacağının sözünü de verdi. Şirket bununla da kalmayarak, ZenFone 3 serisi telefon sahiplerine de ZenUI 4.0 kullanıcı arayüzünün ve Android Oreo güncellemesinin dağıtılacağı müjdesini verdi.

Asus Türkiye yetkililerinden aldığımız bilgilere göre, ZenFone 3 serisi telefonlara yılın son çeyreği içinde ZenUI 4.0 kullanıcı arayüzünün sunulmaya başlaması planlanıyor. İlk etapta muhtemelen bu serinin amiral gemisi modeline güncelleme gelecek, bunu diğerleri de izleyecektir. Android Oreo güncellemesinin ZenFone 3’e gelişi ise daha sonra gerçekleşecek.