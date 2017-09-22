Asus geçtiğimiz ay dünya çapında duyurusunu gerçekleştirdiği ZenFone 4 serisinin Avrupa lansmanını İtalya’nın başkenti Roma’da düzenlediği özel bir etkinlikle gerçekleştirdi. Bizim de yerinde takip ettiğimiz bu etkinlikte ZenFone 4 serisi altında Türkiye’ye gelecek telefonların fiyatları ve çıkış tarihleri de netleşmiş oldu.

Asus, ZenFone 4 serisinin üç üyesini önümüzdeki aylarda Türkiye’de satışa sunmayı planlıyor. ZenFone Live 5.5″, ZenFone 4 Max ve ZenFone 4, ekim ve kasım ayları içerisinde ülkemizde piyasaya sunulacak.

Asus’un düzenlediği etkinlik “We Love Photo”, yani “Fotoğrafı Seviyoruz” adını taşıyor. Anlaşılacağı üzere, bu telefonlar yüksek kamera deneyimine odaklanıyor. Her bir üye ister ön ister arka kamera olsun, bir şekilde fotoğrafçılık konusundaki hünerini belli ediyor.

Bu arada Qualcomm ile işbirliğine giden Asus, Gigabit Bağlantı olarak nitelendirilen 802.11ad teknolojisini bir Snapdragon 835 işlemcili telefonda ilk kez sunuyor. Böylelikle Asus bir nevi, kendi çıkardığı 802.11ad teknolojili ağ yönlendirici cihazları destekleyen bir ürünü de bizzat, kendi teşvik ve çalışmalarıyla piyasaya kazandırmış oluyor. Söz konusu teknoloji Snapdragon 835 işlemci taşıyan ve gerek tasarımı, gerek teknik özellikleriyle amiral gemisi Android telefonlarıyla boy ölçüşebilecek nitelikteki ZenFone 4 Pro ile sunuyor. ZenFone 4 Pro’nun şu an için Türkiye’ye gelmesi planlanmıyor.

Asus CEO’su Jerry Shen, Roma’da düzenlenen gecede yaptığı sunumda, “ZenFone 4 ailesinin Avrupa lansmanını yapmaktan dolayı oldukça mutluyuz. ZenFone 4 ailesinin yeni üyeleri mobil fotoğrafçılığı bambaşka bir boyuta taşıyacak. Çift kamera, anlık fotoğraf paylaşımı ve pek çok üstün teknoloji özelliğiyle fotoğraf deneyimini baştan yaratan ZenFone 4 serisinin yeni ürünleri aynı zamanda tükenmek bilmeyen bataryaları ile de çığır açıyor. Yeni telefonlarımızın insanların fotoğraf ve video çekme ve paylaşma alışkanlıklarını sonsuza dek değiştireceğine eminiz.” şeklinde konuştu.

ZenFone 4’ün Türkiye fiyatı 2699 TL olarak belirlendi. ZenFone 4 Max’ın 5.5 inç ekranlı modeli 1399 TL’ye, 5.2 inçlik modeli ise 1199 TL’ye satılacak. ZenFone Live’ın 5.5 inç ekranlı versiyonu da 1099 TL’lik fiyat etiketi taşıyacak.