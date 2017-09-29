YouTube videolarında kitle fonlama kampanyalarına veya başka sitelere bağlantı veren kullanıcılarına yönelik kurallarını sıkılaştırdı. Kullanıcılara videolara bağlantı ekleyebilmeleri için Partner Programı’na katılma zorunluluğu getirdi. Dış bağlantılar, içerik sahipleri tarafından takipçilerini Patreon sayfalarına veya alışveriş platformlarına yönlendirmek için sıklıkla kullanılan araçlar arasında yer alıyor. Bağlantı paylaşımını kartlarla yapan şirket, kanallara dış bağlantı içeren kartlar ekleyebilmeleri için 10 bin veya daha fazla görüntüleme sayısına ulaşmaları gerekiyor.

Video paylaşım sitesi tarafından yapılan açıklamada, bu değişikliğin kartların kötüye kullanılmasını engellemek amacıyla yapıldığı belirtildi. Bu değişiklik sayesinde platform dış bağlantılar üzerinde daha fazla kontrole sahip olacak.

Şirketin daha önce yaptığı politika değişikliklerinin büyük çoğunluğu gibi, dış bağlantılar konusunda yapılan değişiklik de bazı kafa karışıklıklarını beraberinde getirdi. Pek çok kanal sahibi, bu değişikliğin Patreon sayfalarına giden bağlantıları engellemek için yapıldığını iddia etse de, şirketin sözcüsü spesifik bir internet sitesinin hedeflenmediğini belirtti.

Video paylaşım sitesinin arayüzü, artık kullanıcılarına videolarına bağlantı eklemek için, kanalları üzerinden gelir elde edilmesine izin vermeleri gerektiğini söylüyor. Kanalı para kazanmaya uygun hâle getirmek, Ortaklık Program’ına katılmak anlamına geliyor. Ancak kullanıcılar bunun sadece reklam gösterilen videolar üzerinde bağlantı verilebileceği anlamına geldiğini belirtiyor. YouTube ise bu iddiayı reddediyor. Şirketin sözcüsü Ortaklık Programı’nın üyelerinin videolarında reklam göstermeseler de bağlantı verilebileceğini dile getirdi.

YouTube daha önce getirdiği bir kısıtlamayı genişletiyor

YouTube tarafından alınan karar, daha önce getirilen bir kısıtlamanın genişletilmesi olarak nitelenebilir. Video paylaşım sitesi, geçtiğimiz haziran ayında içerik üzerinden para kazanmak isteyen kanallara 10 bin izleme sayısına ulaşma zorunluluğu getirmişti. Bu değişiklikle başkaların içeriklerini çalanların veya düşük kaliteli videolar yayınlayanların gelir elde etmesinin engellenmesi amaçlanmıştı.