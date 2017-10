En son Xbox One güncellemesi kontrol paneline neler getiriyor?

Microsoft Xbox One kontrol paneli deneyimini daha da iyi ve hızlı hâle getirecek adımlar atıyor. İlk Xbox One modeli Kinect ve sesli kontrollerle çıkmıştı, ancak kullanıcılar gezintinin çoğunu kumandayla, daha yavaş şekilde gerçekleştiriyordu. Microsoft, dile getirilen çeşitli performans sorunlarını bu yılın başlarında çıkardığı bazı güncellemelerle gidermeye çalışmıştı. Son gelen Xbox One kontrol paneli güncellemesi ise işleri biraz daha ileri seviyeye taşıyacak.

Microsoft kontrol panelinin yerleşimini bir kez daha değiştiriyor, bu sefer yatay şekilde sıralıyor. Farklı bölümler arasında Xbox kumandasının tampon tuşlarını veya sol kolu ve d-pad’i kullanarak geçiş yapabilirsiniz. Kullanıcı girişi, başarılar, partiler, arkadaşlar, Ana ekran, mesajlar, yayınlar ve yeni aksiyon merkezi de güncellenen yeni yerleşimin parçaları arasında bulunuyor. Arayüz eskisine benzer şekilde işlese de, kumandayla eskisine göre daha hızlı şekilde geçiş yapmak mümkün oluyor.

Uygulamalar ve oyunlar gibi ayrı bölümlere erişim daha hızlı şekilde yapılsa da, arkadaşlara erişim hâlâ birkaç kademe geçmeyi gerektiriyor. Arkadaşlar sekmesinin çevrimiçi ekran resimlerinden oluşan genel bir görünümü bulunuyor. Ancak bir arkadaş hakkında daha fazla bilgi elde etmek için bir adım daha derine inmek gerekiyor. Güncellemelerin büyük kısmı, kullanıcıları menülerin içine daha fazla çekmek amacıyla yapılmış gibi görünüyor. Neyse ki, hız konusunda yapılan iyileştirmelerle birlikte kullanıcılar zamanla bu düzende daha hızlı şekilde gezinebileceklerdir.

Ayrıca yeni bir ana ekran görünümü de bulunuyor. Burada Fluent Design’ın, Microsoft’un ürünlerine getirmeyi planladığı yeni nesil tasarım dilinin etkilerini görüyoruz. Oyunlar ve uygulamaların yanı sıra favori arkadaşlar gibi bölümleri ana ekrana ekleyebilirsiniz.

Öte yandan Microsoft yeni kontrol paneline açık renkli yeni bir tema da getirmiş. Eğer kullanıcı arayüzünde Xbox 360 tarzını istiyorsanız, bu arayüz ile açık tonlu arayüz unsurlarından bazılarına sahip olabilirsiniz. Bu arada OLED TV sahipleri, Microsoft’un hayalet ekran sorununu önlemek amacıyla ekran karartma özelliğini iyileştirdiğini duymaktan memnun olacaklardır. Ayrıca Xbox dinlenme durumundayken bildirimler de gösterilecek.

Yeni kontrol paneli Microsoft’un yeni Xbox One X konsoluna hazırlık niteliğini de taşıyor. Yeni arayüz sayesinde oyunları harici sürücülere kolaylıkla aktarabilir veya oyunları ev ağı üzerinden başka bir konsola rahatlıkla gönderebilirsiniz. GameDVR özelliği de 4K/HDR ekran görüntülerini ve oyun videolarını destekleyecek şekilde güncellenirken Mixer üzerinden yayın için web kamerası desteği de bulunuyor.

Xbox One kontrol paneli güncellemesi tüm Xbox One ve Xbox One S konsolları için yayınlandı. Microsoft çok yakında Xbox Insider test kullanıcıları için daha fazla özellik sunacağının da sözünü verdi.