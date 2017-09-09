Uber Londra yollarında tamamı elektrikli otomobillerden oluşan bir filoyla hizmet vermek için düğmeye bastı. Şirketten yapılan açıklamada, 2025 itibarıyla bu hedefin gerçekleşmesinin amaçlandığı belirtildi. Uber, en uygun ve en popüler servisi olan uberX’te ise 2019 itibarıyla tamamen elektrikli veya hibrit otomobiller kullanmayı planlıyor.

Uber’in hedefleri, Londra’nın ulaşım dairesi tarafından alınan son kararlarla örtüşüyor. Karara göre, 2020 itibarıyla Londra’da hizmet veren tüm özel araç servislerinin sıfır emisyona uygun filolara sahip olması gerekiyor. Uber, bu yıl içinde Londra filosuna 150 elektrikli araç ekleyerek hedefe kısa sürede ulaşma konusundaki iddiasını göstermişti.

Uber otomobilini elektrikli veya hibrit araçlarla değiştirmek isteyen sürücülerine de maddi açıdan destek olacak. Şirket, sürücülere 5 bin steriline kadar finansal yardım sağlayacak. Uber eski dizel otomobilini parçalara ayırmayı kabul eden 1000 Londra sakinine ise 1500 sterlin değerinde Uber kredisi armağan edecek. Önümüzdeki ay bu planlar için 2 milyon sterlin harcamayı planlayan şirket, uzun vadeli harcama bedelinin 150 milyon dolara ulaşabileceğini belirtti.

Uber Londra fiyatlarına zam yaptı

Uber’in kulağa son derece hoş gelen bu planının yolculara bir maliyeti olacak. Şirket, Londra’da yapılacak her yolculukta 0.35 sterlin ekstra ücret olacak.