Twitter Apple Watch uygulamasını App Store’dan kaldırmış gibi görünüyor. Bir fotoğraf hatasını kaldırmak için getirildiği belirtilen Twitter’ın 7.8 versiyon numaralı en son güncellemesi Apple Watch uygulamasının kaldırılmasına da neden oluyor. Zaten uygulamanın App Store’daki açıklama sayfasında da Apple Watch ile ilgili referanslar bulunmuyor.

watchOS 4 çıktıktan sonra kullanıcılardan uygulamanın çöktüğüne ve saat kadranında Twitter ikonunu görüntülemede problem yaşandığına dair şikayetler gelmişti. Aynı sorunlara biz de tanık olmuştuk.

Twitter, konuyla ilgili olarak The Verge sitesine gönderdiği açıklamada esas sorunun ne olduğunu belirtmedi. Ancak bazı kullanıcılardan bildirimlerin Apple Watch Twitter deneyiminin en fazla yardımcı olan parçası olduğunu söyledi. Bundan böyle daha düzgün şekilde işleyen, ortam dosyaları bakımından zengin bildirimleri desteklemeye odaklanacaklarını da ekledi.

Twitter’ın Apple Watch desteğini kaldırması bazı büyük şirketlerin benzer hamleleri yapmasından sonra geldi. Google ve Amazon da Apple Watch uygulamalarını kaldırmıştı. Benzer bir adım TripAdvisor’dan da gelmişti. Bu şirketlerden kullanıcıları bileklerinde uygulamalarından neden yoksun bıraktıklarına dair açıklamalar gelmedi, ancak genel kanı kullanıcıların bu uygulamaları kullanmadığı yönünde olmuştu.

Bazı uygulamaların, özellikle üçüncü taraf olanların bağlanması ve yüklenmesinin biraz uzun zaman aldığını dikkate aldığımızda, kullanıcıların neden saatleri yerine telefonlarını kullanmayı tercih ettiğini anlamak gerekiyor.