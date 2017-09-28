Apple‘ın bugüne kadarki en sıra dışı telefonu olan iPhone X, 3 Kasım itibarıyla satışa sunulacak. ABD’de 999 dolardan başlayan fiyatlarla satılacak telefon, Cupertino merkezli şirketin bugüne kadarki en pahalı akıllı telefonu olma unvanını kazanmış durumda. Akıllı telefonlara yaptığı farklı dokunuşlarla tanınan Rus şirketi Caviar, Apple’ın yeni gözdesi için de yine bekleneni yaptı. Titanyum iPhone X, dudak uçuklatacak türden bir fiyatla ön siparişe çıktı.

Caviar, amiral gemisi olarak nitelenen telefonların büyük kısmının lüks ve oldukça pahalı replikalarını hazırlayarak ün kazanmıştı. Yeni iPhone X için de aynı işe girişen şirket, ana materyal olarak titanyumu tercih etti. Rus askeri endüstrisinde de yoğun biçimde kullanılan titanyum; jetlerde, füze fırlatma rampalarında ve tanklarda tercih edilen materyaller arasında bulunuyor.

Ancak Caviar’ın iPhone X’a yaptığı ilginç müdahaleler bununla sınırlı kalmıyor. Şirket, iPhone X’a Rusya’nın Magadan bölgesine düşen göktaşlarından çıkarılan Seymchan taşlarını da ekledi.

Caviar titanyum iPhone X kasasını kişiselleştirecek dokunuşlara da izin veriyor. Alıcılar diledikleri takdirde telefonun arka paneline bir ülkenin bayrağını ya da bir liderin imzasını işletebiliyor.

Titanyum iPhone X dışında iPhone 8 ve iPhone 8 Plus modelleri de mevcut

Titanyum iPhone X için 4 bin 500 dolar ödemek gerekse de, bu rakamın çeşitli dokunuşlarla biraz daha artabileceğini belirtmek gerekiyor. Caviar, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus için de titanyum kaplama seçeneği sunuyor. Ancak bu modellerde başlangıç fiyatı 3 bin dolar seviyesine iniyor.