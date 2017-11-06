Tim Cook: Kahveye çok para vermezseniz iPhone X alabilirsiniz

Apple’ın yeni amiral gemisi telefonu iPhone X, 3 Kasım itibarıyla raflardaki yerini aldı. Akıllı telefon ABD’de 999 dolar ve 1149 dolar karşılığında satılıyor. Türkiye’de ise telefonu satın almak isteyenlerin 6099 TL veya 6899 TL ödemesi gerekecek. Tüm dünyada yüksek olan iPhone X fiyatı, bazı hevesli kişilerin iki kez düşünmesine neden oluyor. Ancak Apple CEO’su Tim Cook, bu fiyatların normal olduğuna inanıyor.

ABD özelinde konuşan Cook, kullanıcıların ayda 33 dolar ödeyerek iPhone X sahibi olabileceğini belirtti. Apple CEO’su, insanların şık kahvecilerde bir bardak kahveye fazla para vermek yerine iPhone X satın alabileceklerini dile getirdi. Cook, mevcut iPhone kullanıcılarının eski telefonlarını getirerek iPhone X satın alırken 350 dolar civarında kâr edebileceklerini sözlerine ekledi.

Tim Cook, iPhone X’un çıkış gününde Palo Alto’da bulunan bir Apple mağazasını ziyaret etti. Cook, 2011’de asaleten Apple CEO’luğuna getirildiği günden bu yana yeni iPhone’ların çıkış gününde bir mağazayı ziyaret ediyor. Tecrübeli yönetici, 2009’da Steve Jobs’a karaciğer nakli yapıldığı sırada şirketin CEO’luğunu vekâleten yürütmüştü.

Tim Cook Starbucks’ı mı kastetti?

Tim Cook tarafından “pahalı” olarak nitelenen kahvenin adresinin Starbucks olması oldukça muhtemel görünüyor. Apple CEO’sunun kahveden tasarrufla iPhone X satın alma yönteminin işlemesi ise pek kolay olacağa benzemiyor.