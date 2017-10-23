Tesla Şangay fabrikasının inşası için anlaşmaya varmış olabilir

Yabancı otomobil üreticileri için Çin pazarına girmek pek kolay değil. Yerel bir markayla ortaklık yapmayı seçmeyen şirketlerin yüzde 25 oranında bir ithalat vergisini ödemeyi kabul etmesi gerekiyor. Ancak bu durum, özgürlüğünden taviz vermek istemeyen Tesla’nın Çin pazarına girme arzusunu dizginlemişe benzemiyor. The Wall Street Journal’ın haberine göre, Tesla Şangay serbest ticaret bölgesine bir fabrika kurmak için anlaşmaya vardı.

Elon Musk’ın CEO’su olduğu şirketin Çinli yetkililerle yaptığı anlaşmada bazı tavizler almış olması muhtemel görünüyor. Tesla’nın hâlâ yüzde 25 oranındaki ithalat vergisini ödeyeceği, ancak üretimde tam kontrolünü koruyacağı ve aynı zamanda düşük üretim ve nakliye maliyetleriyle verginin etkisini aza indireceği söyleniyor.

Tesla’dan konuya ilişkin yeni bir açıklama gelmezken, şirket Çin’de üretimle ilgili detaylı planların 2017’nin sonunda duyurulacağını hatırlattı. Şirket, Şangay’da kuracağı fabrika için şehrin yöneticileriyle görüşmeler yürüttüğünü geçtiğimiz haziran ayında doğrulamıştı.

Tesla Şangay fabrikasıyla Çin’deki satışlarını ateşleyebilir

Tesla Şangay fabrikasıyla Çin’deki satışlarını ateşlemek için aradığı fırsatı elde edebilir. Elektrikli otomobil üreticisi Çin’de yıllardır araç satsa da, ülkenin otomotiv pazarına dışarıdan girmenin zorluğu nedeniyle sıkıntı yaşamıştı. Çin’de insanların yaygın olarak apartmanlarda yaşamaları ve bunun elektrikli otomobil şarjını zorlaştırması da şirketin ülkedeki performansını etkilemişti. Şangay’a kurulacak fabrika, hem Tesla için ülkedeki varlığını daha kolay hâle getirebilir hem de şirkete Çin’deki elektrikli otomobil pazarının ihtiyaçlarını karşılama konusunda yardımcı olabilir.