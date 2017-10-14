Silicon Power’den buz hokeyi diski şeklinde taşınabilir SSD

Silicon Power, masalarında çalışırken sıklıkla sakarlık yapanların içini rahatlatacak bir haber veriyor. Şirket, ilk taşınabilir SSD ürününün duyurusunu gerçekleştirdi. Buz hokeyi diskine benzeyen bu disk sürücüsü IP68 sertifikasıyla belgelenen suya ve toza dayanıklılık özelliğine sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Bolt B80 olarak adlandırılan bu sürücü 120 GB, 240 GB ve 480 GB’lık üç farklı depolama alanı seçeneğiyle geliyor.

AnandTech’in belirttiğine göre, B80, USB-C konnektörü üzerinden USB 3.1 desteği sunuyor. Aynı zamanda USB-C’den USB-A’ya dönüştürücü kabloyla birlikte geliyor. Ürün, USB 2.0’ya geriye dönük uyumluluğa da sahip. Dosya transfer hızları ise okuma ve yazma için sırasıyla 500 MB/s ve 450 MB/s olarak veriliyor.

11.9 milimetrelik kalınlığa sahip bir gövdeyi barındıran B80, Silicon Power’a göre piyasadaki en ince taşınabilir SSD olma özelliğini taşıyor. Bu sürücü SSD’nin fiziksel avantajlarını gösteren mükemmel bir örnek olarak da gösterilebilir. Veri kaybına neden olabilecek hareketli parçalar barındırmamasının yanı sıra, SSD’ler daha rahat taşınabilir, daha şık ve sağlam tasarımlarıyla tüm dijital verileri pratik şekilde depolama ve taşıma imkanı sağlıyor.

Silicon Power B80’in fiyatını henüz açıklamadı.