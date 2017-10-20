Sharp Aquos R Compact akıllara Essential Phone’u getiriyor

Sharp Aquos R Compact, ilk bakışta akıllara Essential Phone’u getiriyor. Ancak Sharp’ın telefonunun çizgilerinin Essential Phone’a kıyasla daha kötü olduğu söylenebilir.

Aquos R Compact’ın ekranının üst kısmı, Essential’a bir hayli benziyor. Ancak alt tarafa inildiğinde çerçeve kalınlaşıyor. Kalın alt çerçevenin üzerinde bir de parmak izi tarayıcısı bulunuyor.

Akıllı telefonda Full HD çözünürlüklü 4.9 inç ekran bulunuyor. Söz konusu ekran, 120 Hz yenileme oranına sahip. Aquos R Compact’ın kalbinde ise Qualcomm Snapdragon 660 işlemci yer alıyor. Bu işlemciye 3 GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. 16.4 megapiksel çözünürlüklü arka kamerayı 8 megapiksel çözünürlüklü ön kamera tamamlıyor. Telefon enerjisini 2500 mAh kapasiteli pilinden alıyor. USB-C girişi barındıran ve Bluetooth 5.0 desteğine sahip Aquos R Compact, kutusundan Android Oreo ile çıkıyor. İşletim sistemini özelleştirilmiş arayüz tamamlıyor.

Sharp Aquos R Compact aralık ayında Japonya’da satışa sunulacak

Sharp Aquos R Compact, Japonya’da aralık ayında SoftBank tarafından satışa sunulacak. Altın rengi, gümüş, siyah ve beyaz renk seçeneklerine sahip telefonun fiyat etiketinde yazacak rakam ise henüz bilinmiyor.