Google kurucuları, şirketin girişimlerinden bağımsız olarak çeşitli projeler üzerinde de çalışıyor. Şirketin kurucularından Larry Page’in “uçan otomobil” adını taşıyan bir projeyi desteklediğine dair haberler kısa süre önce gündeme gelmişti. Bloomberg de yer alan habere göre, şirketin diğer kurucusu Sergey Brin de bir zeplin üretim projesine destek veriyor.

Haberde zeplinin Google’ın çatı şirketi Alphabet ile bağlantılı bir proje olmadığının altı çiziliyor. Çalışmaların NASA’nın Ames Araştırma Merkezi’nde kiralanan bir hangarda yürütüldüğü söyleniyor. Bu projenin somut bir ticari girişime dönüşüp dönüşmeyeceği ise henüz bilinmiyor.

Bloomberg’in haberinde, projenin eski NASA direktörü Alan Weston’ın yönetiminde yürütüldüğü belirtiliyor. Weston daha önce verdiği bir röportajda, taşımacılıkta kullanılacak helyum ile doldurulmuş bir balon üzerinde çalıştığını belirtmişti. Hâli hazırda Weston’ın LinkedIn profilinde Ltare isimli şirketin CEO’su olduğu bilgisi yer alıyor.

Sergey Brin Google’ın sıra dışı projelerine olan ilgisiyle tanınıyor

Sergey Brin, Google’ın sıra dışı ve daha bilim odaklı projelerine olan ilgisiyle de tanınıyor. Sürücüsüz otomobil projesi, Project Loon, Google Glass ve akıllı lens gibi projelerin şekillenmesinde önemli katkısı olan Brin, Alphabet ve Google dışında da bilimsel projelere destek olduğunu gösteriyor.