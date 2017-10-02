Kanada yapay zekâ araştırmaları için pek çok şirket tarafından tercih edilen bir ülke haline gelmiş durumda. Bu listeye son olarak Güney Kore merkezli elektronik devlerinden biri eklendi. Samsung yapay zeka çalışmaları için Montreal Üniversitesi’nde bir laboratuvar açtı.

Bu merkezde okulun eğitmen ve öğrenci kadroları, Samsung’un araştırmacılarıyla birlikte yapay zekâ projeleri üzerinde çalışacak. Merkezde ürücüsüz otomobiller, görüntü tanıma, çeviri ve robotlar gibi konular üzerine projeler geliştirilecek. Bu projelerin meyvelerinin kısa süre içinde toplanması çok kolay görünmüyor. Ancak söz konusu girişim, Samsung’un yapay zekâ ile ilişkisinin kuvvetlenmesini göstermesi açısından önem taşıyor.

Samsung yapay zeka konusunda gelişme isteğini ortaya koymaktan çekinmiyor. Şirketin dijital asistanı Bixby’nin akıllı telefonlardaki etkisi önümüzdeki dönemde iyiden iyiye artacak gibi görünüyor. Samsung’un dijital asistanı akıllı hoparlörlere, hatta ev elektroniği ürünlerine taşımayı istediği biliniyor. Ancak Bixby’nin başarılı olabilmesi adına mevcut ham hâlinden hızlı biçimde kurtulması ve kullanıcılar tarafından tercih edilen bir araca dönüşmesi gerekiyor. Özellikle nesne tanıma gibi yetenekleri, bu hedefe ulaşma konusunda Bixby’ye yardımcı olabilir. Samsung’un daha önce yaptığı otonom sürüş ve robotik teknoloji çalışmalarını düşününce yapay zekâ teknolojisinin şirketin gelecekteki gücünün şekillenmesinde önemli faktörlerden biri olacağı söylenebilir.

Samsung yapay zeka çalışmalarında Kanada’yı tercih eden ilk şirket değil

Samsung yapay zeka çalışmaları için Kanada’yı tercih eden ilk şirket değil. Kanada’nın yapay zekâ konusunda yaptığı yatırım, özellikle Montreal’de yetenekli çalışanları kapmak için ciddi bir savaş başlatmış durumda. Google’ın DeepMind biriminin Edmonton’da Apple‘ın otonom sürüş biriminin ise Ottowa’da bir ofisi bulunuyor. Ancak Montreal’de Facebook, Google ve Microsoft gibi devler yer alıyor. Montreal’de yer almak, Samsung’un yetenekli yapay zekâ araştırmacılarını bünyesinde toplayabilmesi adına önem taşıyor.