Samsung Galaxy S8 geçtiğimiz hafta sonuna girilirken Türkiye’de satışa sunuldu. Bu yeni telefon yepyeni bir tasarıma, yeni güvenlik araçlarına ve yazılım özelliklerine sahip. Galaxy S7 ve S7 edge sahibi olanların da dikkatini çeken ve terfi edip etmeme konusunda soru işaretlerine neden olan bu iki telefonun karşılaştırmasını yapıyoruz.

Samsung Galaxy S8 ile S7 karşı karşıya: Teknik özellikler

TELEFON SAMSUNG GALAXY S7 SAMSUNG GALAXY S8 Ekran Boyutu 5.1 inç 5.8 inç Ekran Çözünürlüğü Quad HD (2560 x 1440) QHD+ (2960 x 1440) Parmak izi okuyucu Var Var İris tarayıcı Yok Var Suya dayanıklılık Var Var S Pen kalem Yok Yok İşlemci Exynos 8890 Octa Exynos 8895 Octa Bellek 4 GB 4 GB Depolama alanı 32 / 64 GB 64 GB microSD Var Var Arka kamera 12 MP, f/1.7 12 MP, f/1.7 Ön kamera 5 MP 8 MP

Samsung Galaxy S8 ile S7 karşı karşıya: Tasarım

Aslında Samsung’un Galaxy S8 ile birlikte tasarımda önemli değişikliklere gitmeyeceğini, geçen yıl yapılan düzenlemelerle epey kullanışlı hâle getirilen, metal çerçeveli, sürtünmesi optimum şekilde ayarlanmış cam yüzeyli ve kavisli köşelere sahip Galaxy S7’nin tasarımını koruyacağını düşünüyorduk.

Ne var ki, Note 7 ile ilgili olarak yaşanan durumdan sonra Samsung’un, onu unutturacak bir hamle yapması gerekiyordu. Bu nedenle Galaxy S8’in diğerlerinin arasından sıyrılacak birtakım özelliklere ihtiyacı vardı. Sıfıra yakın ekran çerçevesine sahip tasarım da bu doğrultuda ortaya çıktı. Aslında Samsung, Galaxy Note 7 ile birlikte çerçeve alanını biraz daha azaltmış ve telefonu inceltmişti. Galaxy S8 ile birlikte tasarım doğrultusundaki çalışmaların daha da ilerletildiğini görüyoruz.

Standart Galaxy S8 modelinde de Samsung’un Kenar Ekranı olarak adlandırılan tasarımı yer alıyor. Böylelikle sadece daha büyük ekranlı modelde değil, daha küçük ekranlı modelde de, geçen yılın S7 edge modelinde olduğu gibi her iki kenara kavis yaparak yayılan ekran bulunuyor. Daha da iyisi, S8’in ekranı ön yüzün büyük bir bölümünü kaplıyor. Bu nedenle S7’nin ekranının altında yer alan fiziksel navigasyon tuşları bu telefonda yer almıyor. Bunun yerine navigasyon kontrolleri ekranda yer alıyor. Hatta ana ekran kontrolünün fiziksel tuş hissini vermesi için iPhone 7’de olduğu gibi titreşimli geri bildirim de sağlıyor.

Sonuç olarak, Galaxy S8’de Galaxy S7’den çok daha fazla ekran alanı bulunuyor. S8’in 5.8 inç ekranıyla Galaxy S7’nin 5.1 inçlik kompakt ekranı arasında epey fark olduğu açık şekilde görünmesine rağmen, Samsung’un yeni cihazı, dar çerçeveli tasarımı sayesinde tek elle kullanılabiliyor. Tabii ki, telefonun boyutları artıyor, bu da daha küçük telefon sevenlerin hoşuna gitmeyen bir durum olacaktır.

S7 gibi S8 de suya tamamen dayanıklı bir telefon. Bu telefonu havuzda veya denizde kullanabilir, musluğuna altına tutup yıkayabilirsiniz. Cam ve metal birleşimi tasarım da oldukça sağlam. Ancak S7’ninki gibi, S8’in cam yüzeyi de parmak izlerine karşı fazlasıyla açık görünüyor.

Samsung Galaxy S8 ile S7 karşı karşıya: Ekran ve Multimedya

Samsung Galaxy S7’de 5.1 inç, Quad HD ekran yer alıyor. Bu ekran oldukça keskin görüntüler ve canlı renkler sunuyor. Galaxy S8’de 5.8 inç gibi daha büyük boyutlu bir ekran bulunuyor. Daha geniş alana sahip olan bu ekran doğal olarak daha fazla görüntüleme alanı sunuyor.

Galaxy S8’in devasa ekranı sadece, S7 edge’de olduğu gibi kenarlara doğru kavis yapmıyor. Telefonun alt ve üst kenarlarının da sınırlarına varıyor. Ana ekran butonunun işlevi doğrudan ekrana entegre edildiği için ekran için epey fazla alan kalıyor. Ekranın eni fazla değişmezken boyu uzatılıyor. Doğal olarak S7’nin 16:9 görüntü oranlı ekranı yerine 18.5:9 gibi, biraz sıra dışı bir görüntü oranı tercih ediliyor. Bu esnetilmiş görüntü oranı özellikle film veya dizi izlerken daha kullanışlı oluyor. Mobile HDR desteği de hareket hâlindeyken multimedya keyfini daha iyi hâle getirecektir. Netflix ve Amazon Video bu teknolojiye desteklerini çoktan açıkladı. Diğer içerik servislerinin de trene binmelerini bekliyoruz.

Galaxy S7 ile birlikte Samsung daha önceki amiral gemisi telefonunun eksikliklerinden bir tanesini gidermişti ve telefona genişletilebilir depolama alanı özelliği kazandırmıştı. Böylelikle multimedya dosyaları için daha fazla alan sunulması mümkün hâle gelmişti. Galaxy S8 de Galaxy S7 gibi microSD kart yuvasıyla geliyor. Bunun yanı sıra 64 GB da standart depolama alanı seçeneği olarak karşımıza çıkıyor. Yani, S8 sahiplerinin filmleri, dizileri, videoları, fotoğrafları ve müzik parçaları için epey geniş bir alan var ve bunun daha da artırılması mümkün.

Samsung Galaxy S8 ile S7 karşı karşıya: Performans ve Pil

Galaxy S7’nin piyasaya çıktığı ülkeye göre iki farklı işlemci seçeneği bulunuyordu; Snapdragon 820 ve Exynos 8890 işlemcili versiyonları bulunuyordu. Türkiye’de ikinci işlemcili cihazlar satılıyor. Ancak her iki S7 modelinin de akıcı ve düzgün performans sunduğu biliniyor, biz de bunu S7 ve S7 edge incelemelerimizde görmüştük. Oyun oynarken veya hareket hâlinde fotoğraf ve film düzenlerken bunun avantajı hissediliyor.

Galaxy S8’de de benzer bir performansı bekleyebilirsiniz. Türkiye’de satılan Galaxy S8’lerde Exynos 8895 Octa işlemci bulunuyor. Bu telefonların ABD ve bazı ülkelerde satılacak Snapdragon 835’li versiyonla hemen hemen aynı seviyede performans sunduğu dile getiliyor. Bu işlemcinin performansıyla ilgili daha somut detayları yakın zamanda gerçekleştireceğimiz Galaxy S8 incelemesinde aktarmamız mümkün olacak. Aynı şekilde pil performansını da bu inceleme sonucunda görmüş olacağız.

Pil performansı demişken, Galaxy S7’de Samsung’un Uyarlanabilir Hızlı Şarj teknolojisi bulunuyordu, ancak bu hızlı şarj teknolojisi 2016’nın amiral gemisi telefonları arasındaki karşılaştırmada arkadan geliyordu. Galaxy S8’de de kablosuz şarj özelliği mevcut ve daha iyi iş çıkarmasını bekliyoruz.

Galaxy S7 gibi Galaxy S8 de kablosuz şarj desteğine sahip. Bu, yanında kablo taşımayı sevmeyenlerin fazlasıyla hoşuna gidecektir.

Samsung Galaxy S8 ile S7 karşı karşıya: Performans ve Pil

Samsung’un Galaxy S7’ye göre S8’de fazla değişiklik yapmadığı özelliklerin başında kamera geliyor. Galaxy S7’nin kamerası tıpkı selefi Galaxy S6’nınki gibi piyasanın en iyilerinden bir tanesiydi. Galaxy S8’de de bu iyi özellikler korunuyor.

Galaxy S8’in arkasında da 12 megapiksel, f/1.7 diyafram açıklıklı kamera görüyoruz. Galaxy S8 ile çekilen fotoğrafları incelediğimizde bunların oldukça etkileyici olduğu görülüyor. Dual Pixel netleme teknolojisi S7 ve S7 edge’de olduğu gibi bu telefonlarda da mevcut. Bu da netlemenin hızlı şekilde yapılmasına yardımcı oluyor. Optik Görüntü Sabitleme sistemi ise loş ortamlarda çekilen fotoğrafların el titremelerinin etkisiyle bulanık çıkmasının önüne geçiyor, aynı zamanlarda videoların da dengeli olmasını sağlıyor.

S7’de olduğu gibi S8’de de 4K çözünürlüklü video kayıt özelliği mevcut. Ağır çekim ve hızlı çekim de diğer video çekim özellikleri arasında bulunuyor.

S8’in ön tarafında da, tıpkı arkada f/1.7 diyafram açıklıklı bir lens bulunuyor. Çözünürlük ise 8 megapiksele çıkarılmış. Böylelikle düşük ışıkta daha aydınlık ve detaylı selfie fotoğraflar çekmek mümkün olacaktır.

Samsung Galaxy S8 ile S7 karşı karşıya: Fiyat

Döviz kurlarında yaşanan artış neticesinde akıllı telefonların fiyatlarında önemli derecede artış meydana geldi. Tabii ki, Samsung’un Galaxy S8 ve S8+’ı da bu durumdan nasibini aldı. 2017 model amiral gemisi telefonlar, S7 ve S7 edge’in piyasaya çıktığı seviyeden biraz daha yüksekte fiyatlandırılıyor.

Ancak Samsung Türkiye, daha önce açıkladığı fiyatlar üzerinde 400 TL civarında bir indirime gitti. Daha önce sırasıyla 4399 TL ve 4999 TL’lik fiyatlardan satılacağı duyurulan Galaxy S8 ve S8+’ın fiyatları 3999 TL ve 4499 TL’ye düşürüldü. Galaxy S7 ve S7 edge’i ise sırasıyla 2500 TL ve 2900 TL seviyesinde fiyatlardan bulmak mümkün oluyor.

Samsung Galaxy S8 ile S7 karşı karşıya: Sonuç

Galaxy S8 özellikle tasarım anlamında selefi Galaxy S7’ye göre önemli değişiklikler sunuyor. Malzeme kalitesi açısından fazla bir değişiklik yok, yine sağlam, kullanışlı, suya dayanıklı bir telefon var karşımızda ve S7 sahipleri için bu açıdan fazla bir değişiklik olmayacaktır. Ancak büyüyen ekran boyutu ve artan boyutlar S8 ve S8+ kullanıcılarına çok daha farklı bir kullanım deneyimi sunacaktır. Eğer büyük telefonlardan hoşlanmıyorsanız, S7’de kalmak sizin için iyi olabilir. Ancak bir S7 sahibiyseniz ve hem rahat kullanabileceğiniz, hem de büyük ekranlı bir telefon istiyorsanız, S8 bu açıdan sizin için erken bir terfi seçeneği olabilir.

Bunun dışında kamera açısından S7 ve S8 arasında fazla bir fark görünmüyor. Sadece S8’in selfie performansı daha iyi olacak gibi görünüyor. Yazılım tarafında ise Galaxy S8, yeni bir telefon olmanın verdiği avantajla daha farklı ve gelişmiş özellikler barındırıyor. İris tarayıcı ve yüz tanıma sistemi de artılar arasında yer alıyor. Pil performansı açısından arada fazla bir fark olmayacak gibi görünüyor. Buna ek olarak performans tarafına baktığımızda, arada çok büyük bir fark olmasını beklemiyoruz.

Sonuç olarak, eğer bir Galaxy S7 edge sahibiyseniz, Galaxy S8 veya S8+’a terfi etmekte acele etmeyebilirsiniz. Ancak S7 sahipleri için Galaxy S8’e yapılacak bir erken terfi anlayışla karşılanabilir. Galaxy S7 ve S8’i karşılaştırdığımızda, S8’in amiral gemisi telefon olduğu hissini daha fazla yaşattığını rahatlıkla söyleyebiliriz.