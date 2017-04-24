Pinterest Chrome için hazırladığı görsel arama aracını onardı

Pinterest Chrome için hazırladığı görsel arama aracını geçtiğimiz ay kullanıma sunmuştu. Söz konusu araçla bir fotoğraftaki, örneğin güneş gözlüğü gibi, nesnelerin seçilebilmesi ve aynı nesnenin olduğu Pinterest paylaşımlarının bulunabilmesi amaçlanmıştı. Ancak görsel arama aracı beklenen şekilde çalışmamıştı.

Kullanıcıların ilgilendikleri nesne yerine tüm ekranın görüntüsünü almaya yönelen araç, aynı nesneyi barındıran Pinterest paylaşımlarını bulmakta da yetersiz kalmıştı. Bu sorumu çözmek için kolları sıvayan Pinterest, artık Javascript yardımıyla sayfalardaki en ilginç alanları buluyor.

Pinterest’in aracı sayfanın ekran görüntüsünü aldıktan sonra sayfanın derecesini düşünerek en ilginç dikdörtgeni bulmaya çalışıyor. Eklenti daha sonrasında piksellenmiş karedeki renklere bakıp fotoğrafın arka planından ayırıyor. Renkleri basitleştiren sistem, bir grup beyaz blok mavi bir fona karşı resimleri tespit edene kadar bu işlemi sürdürüyor. Web sayfasındaki en belirgin dikdörtgeni belirleyen sistem, kullanıcıların aradıkları nesneyi bulması ihtimalini yükseltiyor.

Görsel arama aracı için Pinterest Chrome eklentisini indirmek gerekiyor

Pinterest’in Chrome için hazırladığı görsel arama aracından yararlanmak için Pinterest Chrome eklentisini indirmek gerekiyor. Eklentiyi kurduktan sonra bir web sayfasındaki boşluğa sağ tıklamanın ardından “Arama” seçeneği seçiliyor ve araç çalışmaya başlıyor.