Google ile birlikte Alphabet çatısındaki şirketlerden biri olan Nest Labs, kapalı mekanlarda kullanılması amacıyla geliştirdiği yeni güvenlik kamerasını duyurdu. Nest Cam IQ adını taşıyan kamera, akıllı özellikleriyle dikkat çekiyor.

Evin küçük üyesinin okuldan sağ salim döndüğünü algılayabilen kamera, eve yabancı birinin girdiğini de anlayabiliyor. İnsanları ve hayvanları ayırt edebilen kamera, bu doğrultuda ev sahiplerini uyarabiliyor. Eğer tespit edilen kişi bir insan ise kamera otomatik yakınlaştırma yapıp takibi başlatıyor.

Nest Aware servisine üye olanlar ise evde kimin olduğuna göre değişen “kişiselleştirilmiş bildirim”ler alabilecek. Görüş açısındakileri tespit eden kamera, ev sahibine yakınlaştırılmış bir fotoğraf eşliğinde bildirim gönderebilecek. Nest, yeni kamerasını “Muhteşem görüntü ve ses kalitesinin zekâ ile birleşimi” şeklinde niteliyor.

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Yüz tanıma öğrenme teknolojisine sahip kamera, akıllı ses uyarılarına da sahip. Böylelikle kullanıcılar kameranın görüş alanında olmayan şeyler hakkında da uyarılabiliyor. Ancak bu özelliklerin sadece küçük bir kısmı ücretsiz olarak sunuluyor. Sürekli bulut depolama, daha fazla akıllı özellik ve 10 ila 30 günlük kayıt geçmişine ulaşabilmek için Nest Aware servisine abone olmak gerekiyor.

Kamerada 8 megapiksel çözünürlüklü 4K görüntü sensörü, 12x dijital yakınlaştırma, HDR görüntüleme, iki adet 940 nm kızılötesi LED gibi bileşen ve özellikler bulunuyor. Gece görüşü ve HD+ ses desteği de Nest’in kamerada sunduğu özellikler arasında yer alıyor. Yerleşik hoparlörlerin orijinal Nest Cam’e kıyasla 7 kat daha güçlü olduğuna dikkat çeken şirket, üç mikrofonlu kurulumda gürültü baskılama ve yankı önleme özelliklerinin bulunduğunu belirtiyor. Nest Cam IQ’ya eşlik eden uygulama, kameranın görüş alanındakileri arzu edilen yerden izlemeyi mümkün kılıyor.

Nest Cam IQ ön siparişe çıktı

Nest’in beyaz renkli polikarbon kasaya sahip yeni kamerası, ABD’de ön siparişe çıktı. Kameranın ABD’deki fiyat etiketinde 299 dolar yazıyor.