Lenovo da Moto Z2 ile birlikte çift lensli arka kameraya sahip telefon üretenler kervanına katılacak gibi görünüyor. Slashleaks tarafından paylaşılan bir fotoğrafta orijinalinden biraz daha farklı bir tasarıma sahip olduğu görülen yeni Moto Z’nin arkasındaki parmak izi tarayıcısının büyümüş olması dikkat çekiyor. Buna ek olarak, telefonun kenarındaki Lenovo logosunun varlığı da göze çarpıyor.

Moto Mod konnektörlerinin yeri değişmemişe benziyor. Bu da Lenovo’nun mevcut modüler aksesuarların gelecekte piyasaya sürülecek Moto Z telefonlarıyla uyumlu kılma sözünü unutmadığını gösterdi. Şirket kameranın da yerini değiştirmese de, bu sefer tercihini çift lensten yana kullanıyor.

Yeni Moto Z de selefinin ince kasasını koruyacak gibi görünüyor. Tasarımdaki bu genel koruma, ekran konusunda da geçerli olacağa benziyor. Dolayısıyla Lenovo’nun LG ve Samsung’un peşinden giderek ekranın üst ve altındaki çerçeveleri çok ince hâle getirmesi beklenmiyor. Slashleaks’in paylaşımında görülen modelden Moto Z2 Force olarak bahsediliyor. Mevcut Moto Z Force, asıl modele göre daha kalın bir kasaya ve daha dayanıklı bir ekrana sahipti. Paylaşımda görülen telefonun ise Force etiketini taşımasına rağmen, ince bir kasaya sahip olması gözden kaçmıyor.

Moto Z2 haziran ayında duyurulabilir

Lenovo’dan yeni Moto Z için henüz bir işaret gelmiş değil. Orijinal model haziran ayında tanıtılmıştı. Dolayısıyla yeni Moto Z için de haziran ayı tercih edilebilir.