Microsoft CEO’su Satya Nadella, katıldığı bir etkinlikte şirketinin arama motoru Bing’in gelecekteki yol haritasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Microsoft Bing bundan sonra masaüstü arama pazarındaki payını artırmaya yönelik hizmetler sunacak.

Reuters haber ajansı tarafından New York’ta düzenlenen etkinlikte konuşan Nadella, şu ifadeleri kullandı: “Bing çift haneli oranlarda büyümeye devam eden güçlü bir iş kolu. PC kanadında Bing’in büyümesi için ciddi bir fırsat görüyoruz.”

Nadella’nın açıklamaları zamanlaması itibarıyla dikkat çekiyor. Bing, Apple tarafından 2013’ten bu yana dijital asistan Siri’nin varsayılan arama motoru olarak kullanılıyordu. Ancak Cupertino merkezli şirket kısa süre önce Siri’nin yola Google ile devam edeceğini açıklamıştı. macOS üzerindeki Spotlight aramalarında da Bing’in yerini Google almıştı.

Microsoft Bing ile hâlâ önemli şirketlere hizmet sunuyor

Microsoft Bing hâli hazırda ABD’de en çok kullanılan ikinci arama motoru konumunda. Bing’in müşterileri arasında Yahoo, AOL ve Amazon gibi önemli şirketler bulunuyor. Microsoft’un son finans raporunda şirketin arama reklamı gelirinin yıllık bazda yüzde 8 oranında arttığı belirtilmişti.