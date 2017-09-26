Apple Siri ile web üzerinde yapılacak aramalarda bundan böyle arama motoru olarak Bing yerine Google’ı kullanacak. Aynı değişiklik macOS üzerinde yapılan Spotlight aramalarında da geçerli olacak.

Değişikliğin dağıtımına 25 Eylül itibarıyla başlayan şirket, kısa süre içinde hem masaüstünde hem de mobilde çok sayıda kullanıcıya değişikliği ulaştırmayı başladı. Google’ı Apple ekosisteminde arama motoru olarak Bing’in önüne geçiren bu değişikliğin dün yayınlanan macOS High Sierra güncellemesiyle eş zamanlı biçimde çıkmasının planlandığı düşünülüyor.

Ancak bu değişiklik Apple’ın Bing’i tamamen kenara aldığı anlamına gelmiyor. İnternet bağlantılarına ve videolara ait sonuçları Google gösterecek. Bing şimdilik görsel arama sonuçlarını göstermeyi sürdürecek.

Apple Siri aramalarıyla birlikte Google’ın ekosistemindeki görünürlüğünü artırıyor

Apple Siri aramalarında Google’ı kullanmayı yeni seçmiş olabilir. Ancak Apple ve Google’ın web aramaları üzerindeki geçmişi oldukça uzun. Google’ın Apple’a iOS’in varsayılan arama motoru olarak kalmak için büyük bir meblağ ödediği haberleri bir süre önce gündeme gelmişti. Google için iOS’in geniş kullanıcı tabanı gelir açısından büyük önem taşıyor. Apple ise kullanıcılarına tutarlı ve kaliteli bir arama deneyimi yaşatmak istiyor. Karşılıklı ihtiyaçlar, aslında rakip olan iki şirketin yeri geldiğinde birlikte çalışabileceğini de gösteriyor.