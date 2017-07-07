Tidal bundan böyle Kanye West albümlerini dinlemek için ziyaret edilecek ilk mecra olmayacak. Billboard’da yer alan habere göre, Kanye West Tidal ile yaptığı özel albüm anlaşmasını feshetti.

Tidal’ın sahibi olarak bilinen isim Jay-Z olsa da, 16 sanatçı daha servisin sahipleri arasında görünüyordu. Kanye West de bu isimlerden biriydi. Bu işbirliği çerçevesinde West’in yeni şarkıları ilk defa Tidal üzerinden dinleyicilerle buluşuyordu.

West’in anlaşmayı feshetmesinin altında yatan temel nedenin maddi problemler olduğu söyleniyor. Tidal’ın The Life of Pablo albümüyle servise 1.5 milyon yeni abone getiren West’e vadettiği 3 milyon doları ödemediği belirtiliyor. West, servisin kendisine videoları için ödemesi gereken rakamı da ödemediğini iddia ediyor. Ancak bu iddia Tidal yöneticileri tarafından reddediliyor. TMZ’de yer alan habere göre, Tidal yöneticileri videolar kendilerine teslim edilmediği için ödeme yapmaya yanaşmıyor. West ise Tidal’dan parasını almadan videoları teslim etmeyi reddediyor.

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Kanye West Tidal aleyhine dava açabilir

Taraflar arasındaki anlaşmazlık henüz mahkeme salonuna taşınmış değil. Ancak olası bir hukuk savaşı ihtimaller dahilinde görünüyor. Jay-Z ve West’in arası geçmişte çok iyi olsa da, hâli hazırda sorun yaşadıkları biliniyor. Özel içerikleri stratejisinde önemli bir noktaya yerleştiren Tidal için West’in gidişi önemli bir kayıp niteliği taşıyor.