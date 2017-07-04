Kanye West Tidal ile olan anlaşmasını sona erdirme kararı aldı

Kanye West Tidal ile arasındaki anlaşmayı sona erdirme kararı aldı. TMZ’de yer alan habere göre; West, Jay-Z’nin sahibi olduğu çevrim içi müzik servisinin kendisine 3 milyon dolardan daha fazla borcu olduğunu belirtti. Tidal’ın anlaşma koşullarına uymadığını iddia eden West, avukatları aracılığıyla sözleşmesini feshetti. Ancak Tidal’ın anlaşmanın feshine yanaşmadığı iddia ediliyor.

Kanye West, 2015’te Jay-Z’nin çevrim içi müzik servisine katılan ilk isimlerden biri olmuştu. Ünlü rap yıldızının 2016 tarihli albümü The Life of Pablo, ilk olarak sadece Tidal’da yayınlanmıştı. West, albümünün Tidal’a 1.5 milyon yeni abone getirdiğini iddia etmişti. TMZ’de yer alan habere göre; West, Tidal’ın yeni aboneler nedeniyle kendisine ödeme yapması gerektiğini iddia ediyor. West özel müzik videoları için ödenecek paranın da hesabına yatmadığını belirtirken, Tidal söz konusu videoların asla çekilmediğini savunuyor.

Kanye West Tidal tarafından dava edilebilir

TMZ, Tidal’ın West’i servisten ayrılması durumunda mahkemeye vermekle tehdit ettiğini belirtti.

Tidal’ın sahibi Jay-Z ve Kanye West’in arası bir süredir biraz gergin. İkili arasındaki gerginlik, Jay-Z’nin son albümü 4:44’teki şarkı sözlerine de yansımıştı. Jay-Z, sözlerinde West’e göz kırpmadan 20 milyon dolar vermeyi reddettiğini belirtmişti.

Kanye West, özel albümlere karşı olduğunu geçtiğimiz yıl Twitter hesabı üzerinden yaptığı bazı paylaşımlarda belirtmişti. West’in özel albümlerden tamamen vazgeçtiği de iddialar arasında yer alsa da, rap yıldızından henüz konuya ilişkin bir açıklama gelmiş değil.