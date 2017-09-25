iPhone 8 geride kalan cuma gününden itibaren yurt dışında satışa çıktı ve sahiplerinin eline ulaşmaya başladı. Özellikle YouTube’da birçok iPhone 8 veya iPhone 8 Plus inceleme videosuna rastlamak mümkün oluyor. Bir de iFixit tayfasının gerçekleştirdiği söküm videosu var, bunu da unutmamak gerekiyor.

Piyasaya çıkan her popüler ürünü en hızlı şekilde temin edip sökmeye girişen iFixit ekibi, Avustralya’nın Sydney şehrinden bu cihazı dünyanın diğer noktalarından daha erken şekilde ele geçirerek parçalamaya başlamış. Ekibin telefon üstünde gerçekleştirdiği araştırmalar, iPhone 8’in bazı açılardan iPhone 7’ye benzediğini gösteriyor. Bununla birlikte arka cam yüzeyin kırılmasını mümkün olduğu kadar engellemek gerektiğini de ortaya koyuyor.

Apple telefonun arkasını kaplayan camın gerçekten güçlü olduğunu iddia etmişti. Ancak telefonun kullanıcıların eline geçmesinden sonra sağlamlık hakkında bizzat gerçek hayattan deneyimler elde etmek, insanlar telefonlarını düşürdükten sonra neler olduğunu görmek mümkün olacaktır. Bu arada Apple, bu telefonun arka camını tamir etmenin, ön camını tamir etmekten daha maliyetli olacağını söylemişti.

iFixit’in söküm işlemi maliyetin neden yüksek olacağını açıklıyor. Eğer arka camı değiştirmek gerekirse, bunun için epey fazla zorluğa katlanmak gerekecek. Telefonun kablosuz şarj bobini destek paneline bağlanmış ki, bu birim de arka yüzeye sağlam şekilde yapıştırılmış. Ekibin belirttiğine göre, arka paneli yerinden ayırmaya çalışırken şeklinde hafif bir bükülme de meydana gelmiş.

iFixit, yükseltmeye rağmen iPhone 8’in içinde iPhone 7’dekine benzer birçok unsurun bulunduğunu, bazı parçaların aynı olduğunu söylüyor. En sonunda bu telefon iFixit’in puanlama sisteminde iPhone 7’ninkinden daha düşük bir puan olan, on üzerinden altı puan alarak testi tamamlıyor. Samsung Galaxy Note 8 bu testten dört puan alırken Essential Phone sadece bir puan alabilmişti.