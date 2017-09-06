Android‘in babalarından Andy Rubin’in yeni şirketi Essential’ın ilk telefonu Essential PH-1 veya bilinen adıyla Essential Phone, kısa bir süre önce satışa sunulmuştu. Telefonun tasarımında göçük ve çiziklere dayanıklılık önemli bir yer tutuyor. Ancak cihazın kullanıcılar tarafından tamir edilmesi pek kolay görünmüyor. Essential Phone iFixit tarafından gerçekleştirilen tamir edilebilirlik testinden çok düşük bir puan aldı.

Essential Phone’u parçalarına ayıran iFixit ekibi, cihazın içinin ne denli karmaşık olduğunu gözler önüne serdi. Telefonun kasasının açılması, bahsedilen zorlukların başında geliyor. iFixit ekibi, ancak kasayı dondurduktan ve LCD’yi kırdıktan sonra telefonun kasasının açılabildiğine dikkat çekti.

Ancak tamir konusundaki zorluklar burada bitmiyor. Kasa açıldıktan sonra tamircileri devre kalkanı karşılıyor. USB-C girişinin ana devreye lehimlenmesi ve bol miktarda yapıştırıcı kullanılması, tamir esnasında bir şeylerin kırılması ihtimalini artırıyor.

Essential Phone iFixit testinden 1 puan alabildi

Bahsedilen bütün bu zorlukların ardından iFixit’in Essential Phone’a tamir edilebilirlik konusunda 1 puan vermesine pek şaşırmamak gerekiyor. Essential minimalist ve alan ziyan etmeyen bir tasarım sunma yolunu seçse de, bu yolun olası sıkıntılarda kullanıcılara çıkaracağı fatura bir hayli yüksek olacak gibi görünüyor.