Teknolojik ürünleri parçalara ayıran iFixit, böylelikle hem cihazlarda kullanılan bileşenleri görmeyi sağlıyor hem de cihazların ne kadar tamir edilebilir olduğunu değerlendiriyor. Yeni duyurulan pek çok cihaz gibi, Samsung’un kısa süre önce tanıttığı Galaxy Note 8 de iFixit’in tezgahından geçti. Galaxy Note 8 iFixit testinde tamir edilebilirlik konusunda düşük bir puan aldı.

Günümüzde akıllı telefonların büyük kısmı, parçalara ayrılmaya veya tamir edilmeye uygun biçimde tasarlanmıyor. Cihazlarda her geçen gün birbirinden farklı teknolojiler kullanılırken, her şeyin daha ince ve küçük kasalara sığdırılması, değiştirilebilir veya çıkarılabilir bileşenlerin kullanılmasını zorlaştırıyor. Galaxy Note 8’de de söz konusu dinamiklerin etkisi fazlasıyla görülüyor.

iFixit’in parçalara ayırma ritüeli, Samsung’un Note 8’de küçük bir alana çok sayıda bileşen yerleştirme konusundaki etkileyici çalışmasını gözler önüne seriyor. Telefonun röntgenini de çeken iFixit ekibi, Samsung’un S Pen ve diğer bileşenlere nasıl yer açtığını ortaya koyuyor.

Galaxy Note 8 iFixit testinden 4 puan aldı

Note 8, tamir edilebilirlik konusunda ise tahminleri yanıltmadı. Akıllı telefon, iFixit ekibinden 4 puan alabildi. Telefonun içinin ne kadar kalabalık olduğunu görünce bu sonucu şaşırtıcı olarak nitelemek zorlaşıyor.