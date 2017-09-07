Apple‘ın yeni iPhone modelini tanıtmasına az bir zaman kala, Apple iOS 11 için yeni bir beta sürümü daha çıkardı. Dün akşam saatlerinde yayınlanan ve geliştiricilere özel iOS 11 beta 10 ile aynı zamanda, iOS 11 public beta 9 sürümü de beta programı kullanıcılarıyla buluştu.

iOS 11’in bu en son beta sürümü, daha önce yayınlanan dokuzuncu beta sürümünden sadece birkaç gün sonra geldi. Doğrusu, Apple iOS 11’in yayınlanmasına az bir zaman kala her hafta bir beta sürümü çıkarmaya başladı. Haftaya iPhone etkinliği var ve muhtemelen takip eden bir hafta içinde de iOS 11’in final sürümü tüm kullanıcılarla buluşacaktır.

Yayınlanan son beta sürümlerini, nihai sürüm öncesinde yapılan son rötuşlar olarak nitelendirebiliriz. Zaten iOS 11 beta 10’un iPhone için 30-40 MB gibi küçük bir büyüklüğü bulunuyor, daha önceki beta sürümlerinin üstüne gelmiş bir fark güncellemesi niteliğini taşıyor.

iOS 11 ile hem görünen hem de görünmeyen kısımlarda önemli değişiklikler yapılıyor. Ancak bu yeni sürüm iPad kullanıcıları için farklı bir anlam ifade ediyor. Özellikle de iPad Pro sahipleri, yeni sürümle birlikte sunulacak Dock, yenilenmiş çoklu görev araçları ve Dosyalar uygulaması sayesinde dizüstü ve masaüstü bilgisayarların deneyimini daha fazla şekilde sunacak.

Eğer daha önce geliştirici veya herkese açık beta sürümü yüklemişseniz, Ayarlar altında bulunan Yazılım Güncellemeleri bölümünden yeni sürümün kurulumunu gerçekleştirebilirsiniz. iOS 11’in iki hafta içinde tüm kullanıcılar için yayınlanmasını bekliyoruz.