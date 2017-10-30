Intel yapay zekâ ile bir müzik klibinin hazırlanmasına yardım etti

Yapay zekâ, müzik videolarına sızma çabasını sürdürüyor. Ancak bu çabalar, alışıldık yöntemlerle sergilenmiyor. Intel yapay zeka teknolojisini sergilemek için Çinli pop yıldızı Chris Lee’ye “Rainy Day, But We Are Together” isimli şarkısının klibinin hazırlanmasında yardımcı oldu.

Yapımcılar, bir otomatik öğrenme sistemini eğiterek sanatçının yüzünde özel efektler oluşturdu. İnsanların yüzünü üç boyutlu biçimde yeniden oluşturan ve hareketleri takip eden sistem, yüz ifadelerini de izleyebiliyor. Bu sistemde Lee’nin takip işaretçilerini giymesine gerek kalmadan veya kamera ekibinin özel çekimlerine ihtiyaç duyulmadan özel kareler yakalanabiliyor.

Intel’in sistemi, yapay zekâ için ideal bir durumu gösteriyor. Kullanılan tüm kareler görece konuyla ilgili olurken, Lee’nin yüzünün dağıtılmamış görüntülerini ulaştırıyor. Videonun yapımcıları, amaçlarının “mutlak gerçekliğe” yakın görüntüler sunmak olmadığının altını çiziyor.

Intel yapay zeka teknolojisiyle geleceğin örneğini sergiliyor

Intel yapay zeka teknolojisiyle yapay zekânın gelecekte videolardaki özel efektlerin üzerine nasıl bir etki yapacağını gözler önüne seriyor. Yönetmenlere ve görüntü yönetmenlerine adeta asistanlık yapacak olan teknoloji, sanatsal vizyonun teknik kısıtlamaların önüne geçmesini sağlayabilir.