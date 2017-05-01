HTC en yeni amiral gemisi Android telefonunu 16 Mayıs tarihinde düzenleyeceği bir etkinlikte duyuracak. Ancak şirket daha şimdiden bu cihazın adını ve uzun zamandır dillendirilen yeni özelliklerinden bir tanesini, sıkıştırılabilir kenarlarını doğruladı.

Şirket internet üzerinden telefonun resmi ipucu videosunu paylaştı.”HTC Squeeze the Brilliant U” başlıklı bu video, daha önce paylaşılmış bir tweet’i ve internet üzerinden canlı yayınlanacak tanıtım etkinliğinin davetiyesini takip etmiş oldu.

Bir önceki hafta paylaşılan etkinlik davetiyesinde “HTC U” markası dikkat çekiyordu. Buna insan yapımı olan birçok farklı nesne de eşlik ediyor, aynı zamanda telefonun dokunma yeteneğine sahip olan kenarlarına da atıfta bulunuluyordu.

Bu arada yeni yayınlanan videoda telefonun bir görüntüsü kısa süreliğine de olsa görülüyor.

Daha önce Ocean veya HTC U 11 adlarıyla anılan HTC U’nun 5.5 inç, 2560 x 1440 piksel çözünürlüklü WQHD barındıracağı söyleniyor. Aynı zamanda Qualcomm Snapdragon 835 işlemci, 12 megapiksel arka kamera ve 16 megapiksel ön kamera gibi özelliklerin de bulunması bekleniyor.

Ayrıca cihazın 64 GB ve 128 GB dahili hafıza seçeneklerine, microSD kart yuvasıyla genişleme imkanına sahip olacağı da belirtiliyor. Android 7.1 Nougat ile gelecek olan telefonda Sense 9 UI kullanıcı arayüzü de bulunacak.