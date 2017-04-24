HTC’nin “Ocean” kod adıyla anılan müstakbel gözde telefonuna dair iddia ve sızıntılar bir süredir etrafta dolaşıyor. Şirketin U serisinde konumlanacak olan telefonun varlığı, gönderilen etkinlik davetiyesiyle kesin olarak doğrulanmıştı. Gelen son haberlere göre, telefon HTC U 11 ismiyle resmiyet kazanacak.

Son iddianın kaynağı, paylaştığı sızıntıların doğruluğuyla ünlenen duyumcu Evan Blass. Kaynağın Blass olması, iddianın doğru çıkma ihtimalini kuvvetlendiriyor. Ünlü duyumcu, kendi kaynağının ise şirketin telefona dair planlarından haberdar bir kişi olduğunu belirtti. HTC’nin seçtiği bu isimle telefonunun bir önceki amiral gemisi HTC 10 ile karıştırılmasını önlemeyi amaçladığı söyleniyor.

Ancak bu iddia, HTC’nin akıllı telefon ve bağlı cihazlarından sorumlu başkanı Chialin Chang’in daha önce verdiği bir demeçle kısmen zıt düşüyor. Chang, ocak ayında yaptığı bir açıklamada 2017 içinde HTC 11 isimli bir telefon üretmeyi planlamadıklarını belirtmişti. Telefonun isminin U 11 olması, bu zıtlığı kısmen de olsa ortadan kaldırıyor. Dedikodulara şüpheyle yaklaşmak gerekse de, kaynağın Blass olması doğru çıkması ihtimalini artırıyor.

HTC U 11 beş farklı renk seçeneğiyle raflardaki yerini alacak

Blass’in HTC’nin yeni amiral gemisine ilişkin verdiği bilgiler sadece telefonun ismiyle sınırlı kalmıyor. Ünlü duyumcu; U 11’in siyah, beyaz, mavi, kırmızı ve gümüş renk seçenekleriyle raflarda alacağını belirtti. Telefon, 16 Mayısta Türkiye saatiyle 09:00’da başlayacak etkinlikte resmiyet kazanacak.