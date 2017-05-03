HP ve Acer’dan Windows 10 S ile çalışan dizüstü bilgisayarlar

HP ve Acer, daha çok eğitim odaklı bilgisayarlarda gelmesini beklediğimiz, daha kısıtlı özelliklere sahip olan Windows 10 S ile çalışan dizüstü bilgisayarlarını duyuran ilk üreticiler oldu.

İki şirket mevcut dizüstü bilgisayarlarının, işletim sistemi haricinde her şeyiyle aynı olan daha ucuz versiyonlarını duyurdular. Her iki şirketin bilgisayarları da 299 dolarlık fiyat etiketine sahip.

HP’nin dizüstü bilgisayarı ProBook x360 Education Edition’ın yeni bir versiyonu. Sağlam bir kasaya sahip olan bu dizüstü bilgisayarda 11.6 inç, 1366 x 768 piksel çözünürlüklü ekran, Intel Celeron işlemci, 4 GB RAM, 64 GB dahili hafıza gibi başlıca teknik özellikler bulunuyor. Normalde tam Windows 10 sürümüyle 329 dolarlık fiyat etiketine sahip olan bu dizüstü bilgisayar Windows 10 S ile birlikte 30 dolarlık indirimle satılacak.

Acer ise TravelMate Spin B1 Convertible modelinin yeni bir versiyonunu çıkarıyor. 11.6 inç, 1080p dokunmatik ekranlı dizüstü bilgisayar Celeron işlemci, 4 GB RAM, 64 GB dahili hafıza gibi özelliklere sahip. HP’ninkiyle aynı özelliklere sahip olan bu dizüstü bilgisayarın tek artısı dokunmatik ekran gibi görünüyor. Bu dizüstü bilgisayarın mevcut versiyonu 399.99 dolarlık yurt dışı fiyatına sahip ve Windows 10 S’li model gerçek anlamda daha ucuz gibi görünüyor. Ayrıca bu ürünle dokunmatik ekran kalemi de geliyor.

Microsoft Windows 10 S’in lansmanını kendi ürünü Surface Laptop ile yapıyor, ancak HP ve Acer gibi üreticilerden gelen ürünler Chromebook’lara gerçek anlamda rakip olacak ürünler gibi görünüyor. Google’ın hafif yüke sahip işletim sistemi her ne kadar Türkiye’de fazla yaygın olmasa da, yurt dışındaki okullarda epey popüler. Şimdi Windows tabanlı ürünlerle birlikte rekabet gerçek anlamda kızışacaktır.