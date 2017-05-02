Microsoft, Surface markalı cihazlarının arasına bir yenisini daha ekledi. İlk fotoğrafları kısa süre önce ortaya çıkan Surface Laptop, şirketin New York’ta düzenlediği eğitim etkinliğinde resmiyet kazandı. Sahnede Panos Panay tarafından tanıtılan 13.5 inç ekranlı Microsoft Surface Laptop, şirketin yeni işletim sistemi Windows 10 S ile yüklü biçimde kullanıcılarıyla buluşacak.

Microsoft’un cihazlardan sorumlu yöneticisi Panos Panay, yeni ürünleriyle liseden mezun olup üniversiteye başlamaya hazırlanan öğrencilere ulaşmayı amaçladıklarını belirtti. Panay hazırlık sürecinde öğrencilerle konuştuklarını ve öğrencilerin Surface markalı bir dizüstü bilgisayar istediklerini dile getirdi.

Surface Laptop’ta, tıpkı Surface Pro 4’te olduğu gibi, alacantra klavye bulunuyor. Şirketin tanıtım etkinliğinde gösterdiği video, cihazın Windows 10 S platformunun üst sınıf ürünü olarak konumlandığını gösteriyor. Windows 10 S yüklü olarak gelen Surface Laptop’a sadece Windows Mağaza’da bulunan uygulamalar yüklenebilecek. Windows 10 Pro’ya geçiş yapıldığı takdirde bu kısıtlama ortadan kalkacak.

Surface Laptop, Surface Book’un aksine, klasik bir dizüstü bilgisayar niteliği taşıyor. Platin, bordo, kobalt mavisi ve grafit altın renk seçenekleri bulunan yeni dizüstü bilgisayar, tartıda 1.3 kilogramın altında çekiyor.

Cihazın 13.5 inç PixelSense ekranı 3:2 görüntü oranına sahip. Panay, dizüstü bilgisayarda kullanılan ekranın üretilen ve bir dizüstü bilgisayara yerleştirilen en ince dokunmatik LCD panel olduğunu belirtti. Ekran Microsoft Surface Pen’i de destekliyor. Böylelikle ekran üzerinde çizim yapmak da mümkün hâle geliyor.

Microsoft Surface Laptop 14.5 saat pil ömrü vadediyor

Yeni dizüstü bilgisayarın performansını öven Panay, cihazda Intel Core i5 ve i7 işlemciler kullandıklarını belirtti. 14.5 saat gibi etkileyici bir pil ömrü vadeden bilgisayarın i7 işlemcili MacBook Pro’dan daha hızlı olduğunu iddia eden Microsoft, pil ömrünün de piyasadaki tüm MacBook Air modellerinden daha iyi olduğunun altını çizdi.

Microsoft cihazın arkasındaki alüminyum kasasına eklediği buhar çemberlerinin soğutmaya yardımcı olduğunu belirtiyor. Hoparlörler ise klavyenin altında bulunuyor.

Surface Laptop, bugün itibarıyla ön siparişe çıktı. Başlangıç modeli olan Core i5 işlemcili, 4 GB RAM ve 128 GB SSD depolama alanına sahip versiyon 999 dolar karşılığında satılacak. Microsoft Surface Laptop 15 Haziran itibarıyla raflardaki yerini alacak.