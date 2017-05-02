Microsoft’un Windows 10’un bulut tabanlı versiyonu üzerinde çalıştığına dair haberler bir süre önce gündeme gelmişti. Şirket Windows 10 S adını taşıyan versiyonu, bugün gerçekleştirdiği eğitim odaklı etkinliğinde resmen duyurdu. Windows 10’un yeni versiyonu ile Microsoft, Chrome OS’e yanıt veriyor.

Microsoft, yeni işletim sistemi versiyonuyla öncelikli olarak giriş seviyesi cihaz ve eğitim pazarında başarıya ulaşmayı hedefliyor. Şirketin Windows’tan sorumlu yöneticisi Terry Myerson, Windows 10 S üzerinde çalışacak her uygulamanın Windows Mağaza üzerinden indirileceğini belirtti. Bu durum, masaüstü uygulamalarının yeni sürümde çalışmayacağı anlamına gelmiyor. Ancak Windows Mağaza üzerinde özel olarak “paketlenmeleri ve listelenmeleri” gerekiyor.

Sahnede gerçekleştirilen demo sırasında yeni sürümün, tıpkı standart Windows 10 gibi, aksesuarları ve ek cihazları destekleyebilmesi üzerinde duruldu. Yeni sürümün Windows Mağaza’da bulunan tüm internet tarayıcılarını destekleyeceğini söyleyen Myerson, Google Chrome’un da Windows Mağaza’ya girmesi durumunda işletim sisteminde yerini alacağının ipucunu verdi. Bu ipucuna rağmen, Microsoft’un yeni işletim sisteminde eğitim siteleri ve web uygulamalarının çalıştırılmasında kendi internet tarayıcısı Edge’e odaklandığı söylenebilir.

Microsoft, yeni işletim sistemi versiyonuyla birlikte giriş süreçlerinde de değişikliğe gidiyor. Windows 10 S ile bir öğrenci, 15 saniye gibi kısa bir süre içinde bir sisteme giriş yapabilecek. Şirket, bunun Windows 10 Pro’daki mevcut sisteme kıyasla daha hızlı olduğunun altını çiziyor. Önden yapılandırılmış seçeneklere sahip bir USB sürücüsüyle makine kurulumu yapılabilmesi de platformun yenilikleri arasında bulunuyor.

Windows 10 S yüklü bilgisayarlar yaz içinde satışa sunulacak

Yeni işletim sistemiyle eğitim pazarında söz sahibi olmak isteyen Microsoft, bu hedefi doğrultusunda çok sayıda cihaz üreticisiyle işbirliğine gidiyor. İşletim sisteminin yüklü olduğu cihazlar, önümüzdeki yazdan itibaren 189 dolarlık fiyatlarıyla raflardaki yerini alacak. Dizüstü bilgisayarları satın alanlar Minecraft’ın eğitim versiyonuna da ücretsiz olarak abone olabilecek. Hâli hazırda Windows 10 Pro yüklü bilgisayarlara sahip tüm okullar, yeni sürüme ücretsiz olarak geçiş yapabilecek. Office 365’in Microsoft Teams’i de barındıran eğitim paketinden de ücretsiz olarak yararlanmak mümkün olacak. Windows 10 S yüklü bir cihaz alanlar, diledikleri takdirde tüm masaüstü uygulamalarını standart biçimde çalıştırabilmek adına Windows 10 Pro’ya geçiş yapabilecek.