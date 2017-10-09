Huawei’nin alt markası Honor, gelişmiş özellikleri rakiplerine kıyasla daha uygun fiyatlar karşılığında satmasıyla tanınıyor. Şirketin yakında gözler önüne çıkacak yeni telefonu Honor 7X, Çin’in telekomünikasyon düzenleme kurulu TENAA’nın belgelerinde boy gösterdi.

TENAA’ya sunulan belgeler, 7X ile ilgili önemli bilgiler veriyor. Akıllı telefonda 6 inç büyüklüğünde bir ekranın bulunacağı görülüyor. Cihazın selefi Honor 6X’te 5.5 inçlik bir ekran bulunuyordu. 7X’in 6 inç ekranının eskiye kıyasla daha dar olacağı ve 18:9 görüntü oranına sahip olacağı belirtiliyor. Honor 6X’in ekranı 16:9 görüntü oranına sahipti. Bu değişim 7X’in 6X’e kıyasla daha uzun ve daha dar olacağı anlamına geliyor.

7X’in altın sarısı, siyah ve mavi olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle kullanıcıların karşısına çıkması bekleniyor. Akıllı telefonun arka paneli ve belirgin anten şeritleri ise akıllara iPhone 6’yı getiriyor.

Honor 7X kutusundan Huawei’nin EMUI adını taşıyan Android kullanıcı arayüzüyle çıkacak. Bu kullanıcı arayüzü derin kişiselleştirme özelliklerine sahip olsa da, saf Android’den ciddi ölçüde ayrılıyor.

Honor 7X ilk olarak Çin’de satışa sunulacak

Honor 7X ilk olarak Çin’de satışa sunulacak. Ancak akıllı telefonun diğer ülkelerde de piyasaya sürülmesi bekleniyor. Cihazın baz versiyonunun Asya’da 1000 TL karşılığında satılacağı söyleniyor. 4 GB RAM’e sahip modelin fiyat etiketinde ise 1165 TL yazacağı belirtiliyor.