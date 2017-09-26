Akıllı telefonların GPS sistemleri giderek daha doğru ve kesin sonuçlar vermeye başlayacak. IEEE Spectrum‘a göre, Broadcom kitle pazarına yönelik GPS yongasının üretimine başlıyor. Bu donanım sayesinde bir cihazın konumu 30 santimetrelik doğruluk payı içinde tahmin edilebilecek. Günümüzün GPS çözümleri genellikle üç ile beş metre arasındaki bir menzil içinde konum saptaması yapabiliyor.

Bu nispeten yüksek hata aralığı nedeniyle bir telefonun sizin otoban veya bağlantı yolunda olup olmadığınızı ya da bir kavşaktan dönüş yapıp yapmadığınızı belirlemesi zorlaşıyor. Yeni nesil GPS yongaları ise bu tür problemleri çözmeyi hedefliyor. Broadcom, IEEE Spectrum’a, bu yeni yongaların gelecek yıldan itibaren bazı akıllı telefonlarda yer alacağını söyledi. Ne var ki, hangi telefonlarda bulunacağını söylemekten kaçındı.

İyileştirilmiş doğruluk, telefona ek bilgiler sağlayarak konumun daha iyi şekilde ayarlanmasına katkıda bulunan daha yeni bir GPS uydu yayın sistemi sayesinde mümkün hâle gelecek. Broadcomm, şu anda 30 uydunun gelecek yıl faaliyete geçecek yeni sistemi destekleyecek yeni standardı barındırdığını söylüyor.

Bu yeni GPS teknolojisinin bilhassa büyük şehirlerde büyük katkıda bulunması bekleniyor. Çünkü büyük binalar GPS sinyallerinin aktarımında engel teşkil ediyor. Bu nedenle GPS genel olarak şehir içi bölgelerde daha düşük doğrulukla çalışıyor. Bu nedenle yeni nesil yongalar sayesinde şehirlerde yaşayanlar GPS’i daha verimli şekilde kullanma şansı yakalayacak.

Yeni GPS teknolojisinin dünya çapında ne hızla yaygınlaşacağı konusuysa henüz muallakta gibi görünüyor. Broadcom geliştirdiği yongaların gelecek yıl çıkacak bazı telefonlarda çıkacağını söylese de, bu cihazlar iPhone gibi popüler türden cihazlar olmayacak. ABI Research araştırmasına göre, GPS yongaları pazarında Qualcomm liderliği elinde bulunduruyor. Qualcomm’un tedarik ettiği modemler ise aralarında iPhone’un da bulunduğu birçok önde gelen akıllı telefonda bulunuyor.

Anlayacağınız, yeni teknolojinin hemen yaygınlaşmasını beklememek gerekiyor. Ancak Qualcomm benzer bir GPS teknolojisi geliştirecek ki, büyük üreticilerin popüler telefonlarında daha yüksek doğrulukta konum belirleme imkanlarından yararlanmak mümkün olsun.