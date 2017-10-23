Google şifrelenmiş web trafiğindeki artışı gözler önüne serdi

Google birkaç yıldır internette HTTPS kullanımını artırmak için çalışıyor. Her iki uçta da güvenli bağlantının varsayılan ayar olmasını isteyen şirket, böylelikle verileri akış sırasında müdahale etmeye çalışanlardan korumayı amaçlıyor. Kablosuz ağların bile yeterince güvenli olmadığı ortamlarda bu tarz girişimler önem taşıyor. Google şifrelenmiş web trafiğini artırma konusundaki çabasının karşılığını almış gibi görünüyor.

İnternet devinin yayınladığı yıllık rapor, Google’ın kendi ürünlerindeki HTTPS kullanımının yüzde 89 seviyesine çıktığını gösteriyor. Söz konusu oran, 2014’ün başında sadece yüzde 50 seviyesindeydi. En popüler 100 web sitesi içinde HTTPS’i varsayılan olarak sunanların sayısı ise 2016’ya göre neredeyse ikiye katlandı. Bir yıl önce 37 olan rakam, hâli hazırda 71’e ulaşmış durumda.

Google artık bağlantıyı güvenli hâle getirmeden kullanıcıdan veri isteyen internet sitelerini işaretliyor. Bu da geliştiriciler açısından HTTPS’i varsayılan olarak sunmayı daha önemli hâle getiriyor. Google, ABD’de Chrome üzerinde açılan sayfaların yüzde 73’ünün şifrelenmiş biçimde ulaştırıldığına dikkat çekti.

Google şifrelenmiş web trafiğinin artmasının önündeki engeller hakkında da bilgi veriyor

Google şifrelenmiş web trafiğinin artmasının önündeki engeller hakkında bilgi vermeyi de ihmal etmedi. Şirket, donanımları nedeniyle şifrelemeyi desteklemeyen eski mobil cihazların rakamların artmasının önündeki engellerden biri olduğunu belirtti.