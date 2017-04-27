Google Küba’da hizmet vermeye başlayan ilk yabancı internet şirketi oldu

Eski ABD Başkanı Barack Obama, ülkesi ile Küba arasındaki diplomatik ilişkileri yeniden başlatmıştı. Diplomatik ilişkilerin başlamasının ardından Amerikan şirketleri de rotalarını yanı başlarındaki ada ülkesine çevirdi. Google da söz konusu şirketler arasında yer alıyor. İnternet devinin ülkede Wi-Fi ve geniş bant internet ağı kurulumu gerçekleştireceği daha önce bizzat Barack Obama tarafından açıklanmıştı.Şirket Küba’nın resmi telekom operatörü ETECSA ile geçtiğimiz aralık ayında bir anlaşma imzalamıştı. Söz konusu anlaşmadan yaklaşık 4,5 ay sonra Google Küba halkına hizmet vermeye başladı.

Google ile Küba arasındaki ilişkin başlangıcı aslında 2014’e uzanıyor. Şirketin internet tarayıcısı Chrome, 2014’ten bu yana ülkede kullanılıyor. Google’ın aktif hâle getirdiği yeni sunucular ise Google Global Cache ağının parçası olma niteliğini taşıyor.

Adından da anlaşılabileceği üzere küresel bir ağ olan Google Global Cache ile viral videolar gibi popüler içerikler yerel sunucularda depolanıyor. Böylelikle söz konusu içeriklere çok daha hızlı biçimde erişmek mümkün hâle geliyor.

Google Küba internetinin hızlanması için küçük ama önemli bir adım attı

Küba’nın internet bağlantısı hâli hazırda Venezuela’dan çıkan ve deniz altından ülkeye ulaşan bir kabloyla sağlanıyor. Pek çok Kübalı internete sadece ülke geneline kurulan 240 kablosuz erişim noktası üzerinden bağlanabiliyor. Google’ın sunduğu hizmet, ülkedeki internet erişiminin hızlanması adına küçük ama önemli bir adım niteliği taşıyor.